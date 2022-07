Han pasado 26 años desde que Big Boy rapeó por primera vez “Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti”, la icónica canción que aún en la actualidad estremece las discotecas y levanta a cualquiera de su silla.



Pero a pesar del éxito de ese sencillo, son muchos los que no conocen ninguna otra canción de Gustavo Roy Díaz, nombre de pila de 'Big Boy', debido a distintos problemas que tuvo a lo largo de su carrera y que no lo dejaron disfrutar del todo los frutos cosechados por su más grande triunfo musical.

El ascenso

Díaz nació en San Juan, capital de Puerto Rico, el 11 de marzo de 1975 y desde muy joven dedicó su vida a la creación de música; primero de la mano del hip hop, luego del reggae y finalmente del reguetón. Para 1993 ya había debutado con el tema ‘Mr. Big’ y dos años después había lanzado ‘Que vayas con Dios’.



Lo que tal vez nadie se imaginaba era que, en 1996, llegaría la canción que cambiaría el rumbo del cantante. ‘Mis ojos lloran por ti’-el álbum- contenía 11 canciones, entre las que estaban ‘Voz sensual’, ‘Sedúceme’, ‘Sexy Style’ y el tema homónimo que le daba el nombre al trabajo discográfico.

Las tonadas que se incluían ahí le dieron el boleto de avión a Big Boy para que empezara su gira mundial de la mano de la disquera Musical Productions (MP), fundada en 1989 por el músico y productor Antonio ‘Tony’ Moreno.



De hecho, en Colombia, el puertorriqueño se presentó en varias ocasiones en ciudades como Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín y San Andrés.

Respecto a sus visitas, Díaz afirmó para el medio ‘Vice’ que fue un placer y un privilegio tocar su música en Colombia: "Me enorgullece ser parte de que este público de una de mis plazas haya adoptado mi música desde mis comienzos”.

La caída

Si era tanto el éxito, ¿qué fue lo que pasó con Big Boy? Según relató él mismo para el medio citado con anterioridad, sus trabajos posteriores no fueron promocionados de la mejor manera por MP, razón por la cual estos nunca tuvieron la misma repercusión que tuvo ‘Mis ojos lloran por ti’.



“Luego, vino una depreciación del trabajo promocional, el trabajo que hicieron fue muy pobre en cuanto a los demás discos que salieron porque después de 'Mis ojos lloran por ti', yo saqué cerca de cuatro o cinco producciones más y pues lamentablemente no solo en Colombia, sino en el resto del mundo se me hizo bien difícil entrar”, aseguró en 2016.

Como a comienzos de los 2000 el internet aún no estaba en furor, el éxito de las canciones dependía de las labores que hiciera la firma para que el disco sonara en estaciones de radio y tiendas discográficas. Temas como ‘Los tengo locos’, ‘Tú verás’, y ‘La culpable’ -que pertenecían al álbum ‘The Phenomenon’ (2002)- nunca tuvieron la repercusión de sus antecesores por esta razón.



“Ese material prácticamente se perdió, porque hubo muchos temas muy buenos que se grabaron y yo sé que hubieran sido éxitos en la gente como lo fue ‘Mis ojos lloran por ti’”, dijo el hombre para ‘Vince’.

Para 2007, MP fue vendida a J&N Records, disquera que permanece hasta la actualidad y que fue fundada por Juan Hidalgo y Nelson Estévez. Allí representan artistas de la talla de Kinito Mendez, Monchy & Alexandra, Magic Juan, Frank Reyes, La Makina y Yoskar Sarante. No obstante, el nombre de Big Boy no aparece allí.

Una carrera de independiente

El artista sigue dando y agotando conciertos. Foto: Instagram: @bigboymusica

De acuerdo con ‘Los 40’, a finales de 2006, el hombre intentó establecer relaciones con otras empresas musicales, pero las negociaciones no resultaron fructíferas, por lo que decidió volverse un artista independiente.



Veintiséis años después de haber lanzado su mayor éxito, Gustavo Roy Díaz, de 47 años, sigue dedicado a la música bajo el apodo de 'Big Boy'. Aunque algunos podrían pensar que son muchas las cosas que han cambiado desde sus años de mayor apogeo, la realidad es que no.

Díaz sigue dando conciertos acompañado de otros artistas -como es el caso de Cassette en Bogotá, en 2019, en el que compartió escenario con artistas de la talla de Poligamia, Miguel Mateus, Flans, Boney M y más-, sigue ganando reconocimientos por su trayectoria y aportes en el género urbano y continúa estrenando canciones como ‘Hot’, estrenada el 19 de julio en todas las plataformas de video.

