¿Malos olores? Estos son los cinco usos que le puede dar al bicarbonato para limpiar

Uno de los ingredientes que no pueden faltar en su hogar es el bicarbonato de sodio, el cual se puede encontrar de manera natural en minerales y se ha utilizado para remedios caseros, recetas de comida e incluso para llegar a quitar molestas manchas en los muebles y los malos olores.



Seguramente, hay algunos beneficios que no conoce de este ingrediente en la limpieza de su casa, por ejemplo, se puede emplear para ayudarle a destapar la tubería de su lavamanos o lavaplatos, neutralizar el olor de la basura, así como también le puede brindar brillo a sus ollas.

Aquí le traemos algunos tips para que pueda aprovechar al máximo este ingrediente para la limpieza de su hogar.



Limpieza de su automóvil

Entre los viajes que se realizan con amigos, familia, mascotas y demás, los asientos de su automóvil pueden llegar a mancharse y dificultar su limpieza. Sin embargo, el bicarbonato puede hacer este trabajo mucho más sencillo y así usted no tiene que realizar mucho esfuerzo.



Para esto puede tomar un poco del jabón que utiliza normalmente para su carro y vierte una cantidad en un recipiente, luego añade unas dos cucharaditas de este polvo y un poco de agua, mezcle todos los ingredientes hasta que se unan. Luego de esto puede pasar a restregar las sillas con la ayuda de una esponja y retirar la mezcla con un paño húmedo.

Destapar las tuberías

En una olla pequeña vierta dos tazas de agua y encienda su estufa hasta que esta comience a hervir, luego en un recipiente aparte coloque el líquido junto a un poco de vinagre blanco y tres cucharadas de bicarbonato, seguido a este derrame la mezcla en las tuberías, la cual se encargará de quitar la grasa y demás suciedad.

Eliminar malos olores

Si la basura de su hogar está presentando un mal olor que invade el lugar, primero saque la bolsa de su basura, luego lave muy bien la caneca en la que deposita los desechos y déjela secar. Una vez no tenga rastro de agua, ponga un nuevo costal en su canasta de basura y finalmente, agregue dos cucharadas de bicarbonato dentro de esta.

Sacar brillo a las ollas



Para esto necesita de un limón, tres cucharadas de bicarbonato (o más si así lo requiere), una esponja brilladora, jabón de lavaplatos y un poco de agua oxigenada, la cual puede encontrar en cualquier farmacia, supermercado o distribuidora de belleza.



Primero, unte en la tapa de su olla o en el revés de la misma un poco de limón, luego vierta bicarbonato hasta tapar por completo la parte que desea brillar, después le aplica el agua oxigenada, seguido a esto cubra la mezcla con una bolsa y deje el utensilio durante unas dos horas expuesto al sol.



Pasado este tiempo, retire la cubierta plástica y con la ayuda de una esponja untada de jabón para lavar platos, restriegue la superficie hasta retirar manchas o hasta que vea que ya está quedando con el brillo deseado y retire con abundante agua.

Eliminar mal olor de los trapos sucios

En una olla vierta de 5 a 6 tazas de agua y encienda su cocina para que esta hierva, una vez esté lista, en un recipiente que no utilice en su cocina, vierta el líquido junto a una cucharada de bicarbonato y sumerja su trapo, déjelo actuar hasta que el agua esté fría y lávelo como normalmente lo hace.

Cómo uso el bicarbonato de sodio todos los días en la limpieza de mi hogar

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO