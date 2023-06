Biassini Segura es uno de los actores más reconocidos del país por su participación en diferentes producciones naciones. Actualmente, se encuentra concursando en el programa ‘Masterchef Celebrity’, donde ha podido demostrar todas su habilidades culinarias.

Hace unas semanas, el famoso colombiano fue entrevistado por Diva Rebecca, el personaje creado por el exprotagonista de telenovela Omar Vásquez. Ahí el actor contó varias anécdotas de su vida y reveló un detalle íntimo sobre el nacimiento de su hija.



En medio de su entrevista, el actor comentó que tras el nacimiento de hija Amatista, le pidió a los médicos que lo dejaran llevarse la placenta, pues quería hacer un ritual para unir a su padre y a su hija.



(Lea también: Carlos Vargas dijo que se alejó de contenidos sexuales en redes sociales).



“Le dije al médico que quería llevármela porque realmente quería enterrarla. Lo primero que me advirtió fue que no me la comiera, ya que hay personas que la consumen junto con huevos. Te lo juro. Algunos la solicitan para aplicarla en el rostro para obtener beneficios como estiramiento o hidratación de la piel o para obtener colágeno”, contó.

Sin embargo, Biassini indicó que el ritual no lo pudo hacer al instante y que la Placenta se quedó guardada durante un tiempo en el refrigerador. “La tenía en el congelador, junto a otras carnes, como sobrebarriga y bofe. Pero todos sabían que la placenta no se come. Incluso le puse una etiqueta para dejarlo claro”, afirmó.



Pero en el 2012, cuando corrió el rumor de que se iba a acabar el mundo por el calendario Maya, se animó a hacer el ritual y enterrar la placenta.



(Lea también: Daniel Arenas compartió inquietante mensaje en redes sociales y preocupó a seguidores).

“Mi papá era un cantante maravilloso, así que decidí mezclar sus cenizas con la placenta en un rito. Realizamos una pequeña ceremonia, sembramos un árbol, creo que se llama ‘caballero de la noche’, y esto creó un vínculo especial entre mi hija mayor y mi padre. Ella sueña con él y dice que ha hablado con él. Una vez me contó que lo vio en la sala”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

