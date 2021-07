Actor de 'Chichipatos' necesita una operación de urgencia

El reconocido actor colombiano Biassini Segura, recordado por sus papeles en famosas series y telenovelas como ‘Chichipatos’, ‘Siempre Bruja’, ‘Rosario Tijeras’, entre otras producciones, está a la espera de una cirugía de urgencia que, al parecer, no ha sido autorizada por su EPS.



Así lo dieron a conocer algunos de sus colegas y amigos, quienes denunciaron en redes sociales que Segura lleva cuatro días esperando una cirugía de extracción de cálculos renales.



Según denunció Armonika, empresa representante de talentos, al parecer, la cirugía que necesita el actor no está cubierta en el plan de medicina prepagada y Coomeva EPS no ha autorizado el traslado de Segura para la realización del procedimiento.



“La prepagada no le cubre el pago de dicha cirugía y la EPS no agiliza el traslado ¿qué tiene que pasar para que atiendan a un paciente? #CoomevaRespondeYA”, denunció la empresa.



Señores @Coomevasaludeps el actor @biassini tiene 4 días esperando una cirugía de extracción de cálculo renal. La prepagada no le cubre el pago de dicha cirugía y la EPS no agiliza el traslado ¿qué tiene que pasar para que atiendan a un paciente? #CoomevaRespondeYA pic.twitter.com/M7PMhGMZUU — Armonika (@armonikatalento) July 21, 2021

A las denuncias sobre la salud del actor y las peticiones para agilizar su cirugía se unieron los también actores Julio Cesar Herrera y Jacques Toukhmanian, que denunciaron que la salud de Biassini Segura se está viendo seriamente comprometida por la falta de una atención oportuna.



Señores @CoomevaSaludEPS nuestro compañero @Biassini espera una aprobación urgente para su traslado a una clínica y poder operarse. Cuánto tiempo más hay que esperar?

Por qué se juega con la salud de esta manera?



Por favor RT pic.twitter.com/LmWnYZa74V — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) July 21, 2021

¿Qué estará esperando @CoomevaSaludEPS para dar solución urgente a @Biassini que tiene comprometida su salud por un traslado que no efectúan?



¿QUÉ ESPERAN PARA HACER SU TRABAJO?



Favor RT. — Jacques Toukhmanian (@JacquesTD) July 21, 2021

Los cálculos renales o piedras en el riñón, según se explica en la página web del Hospital Internacional de Colombia (HIC), “son masas sólidas compuestas de pequeños cristales. Se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el uréter”.



Entre los síntomas están los dolores intensos en el área abdominal o en un costado de la espalda. También se puede presentar sangre en la orina, náuseas, vómito, fiebre, entre otros síntomas.



Hasta el momento se desconoce el estado de salud del actor colombiano.



