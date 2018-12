Lady Gaga y Beyoncé, vestidas por diseñadores colombianos

Ayer, durante su presentación en el Global Citizen Festival Mandela 100, en Johahnesburgo (Suráfrica), la cantante Beyoncé lució, en uno de sus varios cambios de vestuario, un minivestido hecho en chaquiras de colores formando rayas verticales diseñado para esta ocasión y sobre medidas por el colombiano Esteban Cortázar.

“Es un gran honor y orgullo formar parte de esta celebración tan poderosa llena de cultura, vida y unidad. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, escribió el diseñador radicado en París en su Instagram refiriéndose al festival que celebró el centenario del nacimiento del líder africano Nelson Mandela.



Cortázar publicó tres fotos de la cantante con el colorido traje en amarillo, verde, rojo azul y blanco. Vestirla a ella es jugar en las grandes ligas, ante la fama de la artista, que hizo parte de un cartel que incluyó a JAY-Z, Pharrel William, Ed Sheeran y Chris Martin.



El diseñador, que nació en Bogotá pero creció en Miami, debutó en el 2005 en la Semana de la Moda de Nueva York con tan solo 18 años, convirtiéndose en el diseñador más joven en hacerlo. Dos años después, se trasladó a París para tomar las riendas de Emanuel Ungaro, marca que dejó para lanzar la suya con la que ha desfilado en la Gran Manzana y en París.



Cortázar siempre resalta que sus orígenes latinos han marcado su trabajo, que se caracteriza por el colorido y su manejo de siluetas.

Rojo radiante

Otra cantante, Lady Gaga también lució un diseño colombiano, esta vez de la caleña Johanna Ortiz, en la portada y artículo central de la famosa revista 'Hollywood Reporter', junto a Glenn Close, Nicole Kidman, Regina King, Rachel Weisz y Kathryn Hahn, en un artículo que resalta .



Lady Gaga viste un largo traje rojo strapless, con mangas bombachas que van sueltas, que la diseñadora bautizó ‘Señora María Rosa’.



“The ultimate star. @ladygaga in flaming red wearing the ‘Señora Maria Rosa’ dress”, escribió la caleña en su Instagram y agradeció a la revista y al fotógrafo por incluirla en esta producción.



Después de Cortázar, Johanna Ortiz es la diseñadora colombiana más reconocida internacionalmente en estos momentos, gracias al estilo romántico y elegante que creó y en el que priman los boleros, los moños, las flores y hombros al descubierto.

La diseñadora estudió en el Art Institute de Fort Lauderdale y en Parson School of Design de Nueva York.