Beyoncé se sinceró sobre los abortos espontáneos que ha tenido

La cantante Beyoncé habló, para la revista ELLE, sobre la experiencia de abortos espontáneos que tuvo antes de la llegada de su primera hija, Blue Ivy Carter, entre otros temas profesionales y personales.

La también llamada 'Queen Bey' respondió a una serie de preguntas hechas por seguidores a través de diferentes redes sociales y recopiladas por el medio de comunicación.



Allí, Beyoncé habló sobre su proceso artístico, cómo le surgen las ideas, qué la estresa, los premios que ha ganado y sobre algo muy personal que llamó la atención.



A la pregunta de si se había sentido decepcionada durante su carrera, la cantante, actriz y bailarina respondió que "todo dolor y pérdida es de hecho un regalo". Además, añadió un toque íntimo a la respuesta.



"Tener abortos espontáneos me enseñó que tenía que cuidar de mí antes que poder ser madre de otra persona. Luego tuve a Blue y la búsqueda de mi propósito se hizo mucho más profunda. Morí y renací en mi relación, y la búsqueda de mí misma se hizo aún más fuerte".



Y agregó que "ser 'número uno' ya no era mi prioridad. Mi verdadera victoria es crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí. Eso es gratificante".

Antes de Blue Ivy, a quien tuvo con su esposo (el rapero y productor Jay-Z), el mundo del entretenimiento sabía que la pareja buscaba un bebé hacía varios años, pero que estaba siendo difícil obtenerlo.



En la canción 'Glory', de Jay-Z junto con Blue Ivy, se puede notar la referencia: ‘You're my child of a child from Destiny's Child’ (Tú eres mi hijo de una hija de las Destiny’s Child). ‘Last time the miscarriage was so tragic/ we was afraid you’d disappeared/ But nah baby you magic’ (La pérdida de la última vez fue muy trágica, temíamos que desaparecieras, pero no bebé, tú eres mágico), dice la canción.

Tiempo después, Beyoncé reveló en el documental de Netflix llamado 'Homecoming' que el embarazo de los gemelos Rumi y Sir Carter, quienes nacieron después de Blue, fue algo “inesperado” y “extremadamente difícil”. Además, admitió que su cuerpo pasó "por más de lo que podía".

Eso sí, en la entrevista de ELLE, que acompaña con fotografías de estilo cinematrográfico en diferentes escenarios, la cantante de éxitos como 'Single Ladies' o 'Formation' habló de sus hijos como su mayor alegría y de la madurez que ha adquirido con el tiempo.



"Cuanto más madura, más entiendo mi valor", dijo al respecto, y agregó que se dio cuenta de que tenía que tomar el control de su trabajo y legado porque quería hablar directamente con sus fanáticos de manera honesta.



"Había cosas en mi carrera que hice porque no entendía que podía decir que no. Todos tenemos más poder del que nos damos cuenta", cerró.

Tendencias EL TIEMPO