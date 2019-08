Vea cómo son las otras 'Betty, la fea' que hay en el mundo

Twitter: @nellyuvarovaxs

Rusia - Nelly Uvarova



La actriz rusa de teatro y cine protagonizó a Yekaterina Pushkareva en la serie de televisión 'Not Born Beautiful' que se estrenó por primera vez en el año 2005. Este papel protagónico fue el salto a la fama de la actriz. También participó en series como 'The first circle' en 2006, 'Atlantida' en 2007 y 'Heavy Sand' en 2008.