'La Jirafa', de 'Betty, la fea', se removerá sus prótesis de senos

La actriz colombiana Marcela Posada, quien interpretó a ‘La jirafa’ en la famosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, contó mediante sus historias de Instagram que se va a someter a una cirugía para removerse sus prótesis de senos ya que le están causando problemas de salud.



En una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ uno de sus seguidores le preguntó por las intervenciones estéticas que se ha realizado, a lo que ella contestó que se había hecho dos cirugías: la primera fue una rinoplastia que se hizo cuando era muy pequeña para arreglarse la nariz y la segunda fue un aumento de senos, que con el pasar de los años terminó mal.



Por esto último es que ahora ‘La jirafa’ deberá someterse a una tercera intervención con el fin de retirar sus dos prótesis, las cuales se explotaron en 2020.



“Me hice la nariz, cuando estaba muy chiquita, que era modelo (...) y me hice también senos”, relató la actriz manizaleña, de 50 años, quien también contó que a causa de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de covid-19 en Colombia, tuvo que aplazar el procedimiento.



“Sí. Me enteré el año pasado, pero pues por el tema de la pandemia no pude, pero ahora sí me tengo que operar cómo sea”, le respondió a uno de sus más de 350 mil seguidores que preguntó si el tema era grave.



A modo de broma la actriz indicó que iba a pedirle consejos al influencer Yeferson Cossio, quien a principios de marzo se volvió viral por ponerse implantes de seno al perder una apuesta.



“Creo que me va tocar pedirle consejo a Yeferson Cossio, a ver él cómo hizo, porque yo también necesito operármelas”, dijo.



