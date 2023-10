'La Jirafa' de 'Betty, la fea' descubrió que su esposo era gay justo antes de casarse

Marcela Posada es una recordada actriz, su participación como 'La Jirafa' en 'Betty, la fea', la hizo una de las más queridas por los televidentes; también participó en otras novelas y series como 'El man, es Germán', 'Enfermeras' y 'En los tacones de Eva'.



Muy pocas veces, la actriz ha hablado de su vida amorosa, pues en las entrevistas que ha concebido sobre el tema cuenta que no le ha ido muy bien y por eso lleva más de 10 años soltera.



La curiosidad de sus seguidores por saber sobre sus enamorados, muchos le han preguntado sobre su vida sentimental, en las historias de Instagram uno de sus seguidores le preguntó "¿por qué te da miedo enamorarte?".



Frente a esto, la actriz dijo: "“Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”.



En una reciente entrevista con 'Lo sé todo', la actriz habló de una de sus relaciones y de cómo se dio cuenta, mientras planeaba su boda, de que su prometido le era infiel con otro hombre.



Aunque no reveló el nombre, dijo que esta relación había sido de las más largas que había tenido, "esta persona viajaba mucho, pero después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia".



Pero esto no fue lo que más conmocionó a Marcela Posada, pues luego de hacerle un seguimiento en las redes se dio cuenta de que esta persona mantenía relaciones homosexuales.



"Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad".



La actriz aseguró que ese momento fue bastante complicado pues "con esa persona yo me iba a casar, gracias a Dios, me di cuenta de las cosas que pasaron y no me casé".



También aseguró que comenzó a notar comportamientos "de mujer" en esta persona y que en una fiesta de disfraces se había vestido como una. Adicional a esto, descubrió que tenía redes sociales con personas gay y que a ella la tenía bloqueada.

