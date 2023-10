Los fanáticos de la famosa serie colombiana 'Yo soy Betty, la fea' esperan con ansias el estreno de la nueva temporada por Prime Video. No obstante, hay cierta tristeza debido a que algunos de los principales personajes ya no estarán.



(Lea también: 'Yo soy Betty, la fea' confirma elenco de su tercera temporada: ¿quiénes no están?).

Entre ellos está el actor Luis Mesa, quien en la producción interpretó al personaje de 'Daniel Valencia', uno de los accionistas mas importantes de Ecomoda que tenía una rivalidad con 'Armando' y 'Betty'.



"Para quienes me han estado preguntado sobre si voy a estar en la nueva producción de 'Betty, la fea', la respuesta es no, pero aprovecho y felicito a mis compañeros. Sé que se van a divertir mucho y un saludo a la fanaticada de esta historia universal", dijo Mesa a través de un video.



(Además: Actriz de 'Betty, la fea' vivió traumático momento en Venezuela; prometió no volver).

Otros de los actores significativos que no estarán en esta oportunidad son Martha Isabel Bolaños, quien interpretaba a la popular ‘Pupuchurra’; Paula Peña, del cuartel de las feas y que daba vida a 'Sofía', la esposa engañada con la 'Pupuchurra' y María Eugenia Arboleda, del cuartel de las feas.

Por otra parte, actores como Dora Cadavid, como 'Inesita'; Germán Tobar, quien interpretaba al abogado 'José Rosales' y Raúl Santa, como el popular 'Cheque', fallecieron en el 2023 y 2021, respectivamente, dejando un vacío en la televisión colombiana y en el elenco de la prestigiosa serie.

Integrantes de 'Yo soy Betty, la fea'. Foto: RCN Televisión / Redes sociales

Las grabaciones de esta nueva temporada iniciaron en el mes de julio de 2023, y la producción promete sorprender al público, puesto que han informado que habrá algunos cambios de última hora, por lo que se puede tener algunas sorpresas.



A pesar de que no se contará con el elenco completo, los seguidores esperan ansiosos esta nueva novela para conocer las ocurrencias de la ahora familia Mendoza Pinzón.



Prime Video, la plataforma en donde estará disponible, también informó que tendrá en su programación la primera y segunda temporada de la serie.

