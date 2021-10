'Yo soy Betty, la fea': datos curiosos que quizás no sabía de la telenovela

La reconocida producción 'Yo soy Betty, la fea' sin duda marcó la historia de la televisión colombiana. Fue escrita por el guionista Fernando Gaitán y se estrenó por 'RCN' el 25 de octubre de 1999, hace exactamente 22 años.



Aunque su emisión finalizó el 8 de mayo de 2001, volvió a ser transmitida en años posteriores y hoy, más de dos décadas después, sigue siendo una de los programas más vistos en la plataforma de 'streaming' Netflix.



Su éxito ha sido tal, que no solo se dio a conocer internacionalmente, sino que también su historia fue adaptada en distintos idiomas, lo que le permitió llegar a personas de múltiples culturas y generaciones.



Es por eso que, para celebrar la llegada a la pantalla chica de esta exitosa telenovela, a continuación podrá saber algunos datos curiosos sobre ella.



Es dueña de un récord Guinness

Tras el 'boom' nacional que tuvo la producción, 'Yo soy Betty, la fea' llegó a 180 países, fue doblada a 25 idiomas distintos y adaptada, aproximadamente, 30 veces.



Según 'El Comercio', algunas de sus adaptaciones fueron: 'La fea más bella' (México/2006), 'Ugly Betty' (Estados Unidos/2006) y 'Yo amo a Betty, la fea' (Filipinas/2008).



Por estas cifras, en 2010 la producción recibió el premio Guinness por ser la novela más exitosa de todos los tiempos.

#BettyLaFea se estrenó en Colombia en octubre de 1999 y concluyó en 2001, duró 18 meses al aire y desde su 1er capítulo (de 334) alcanzó 46%de share. Se transmitió en más de 25 países y entró al récord Guinness. Es la mejor telenovela de todos los tiempos @AztecaSiete pic.twitter.com/z5IQDJXe3A — Laura Suárez (@lsuarezs) June 2, 2020

Inspiración de Gaitán

De acuerdo a información de 'Infobae', Gaitán creó a 'Betty' inspirado en la secretaria de un alto ejecutivo del 'Canal RCN'. Se dice que ella trabajaba mucho y el guionista sentía algo especial en su historia.



Cuando Gabriel Reyes, entonces presidente de 'RCN', le pidió a Gaitán una nueva historia, el guionista supo que era el momento para compartir su relato de amor en 'Ecomoda'.



Estoy viendo el Game of Thrones de los 2000. Es más, me atrevo a asegurar que Yo Soy Betty, La Fea. Tuvo más impacto (Récord Guinnes incluido).



El non plus ultra de las telenovelas. pic.twitter.com/2yDGpKCH1c — Amanda (@malamandx) June 14, 2019

Trabajo arduo

El éxito de la novela se debió, entre otras cosas, al fuerte trabajo de todo el equipo de producción, pues llegaron a laborar hasta 18 horas diarias.



"Betty me estaba enloqueciendo. Durante un tiempo me quitó la tranquilidad, la vida. Yo dormía en el canal y mis asistentes se encargaban de traerme la ropa. Hubo días en que pensé que no iba a soportar el ritmo, momentos en que me sentía realmente prisionero, que tenía la necesidad de salir dos días, viajar, resolver mis problemas personales, y no podía", afirmó Gaitán para la revista 'Cromos'.

El estilo de 'Betty'

Las sesiones de maquillaje de Ana María Orozco, actriz que interpretaba a la protagonista, tomaban un poco más de una hora. Orozco debía maquillarse el bozo, las cejas y colocarse una prótesis en los dientes.



El estilo de 'Betty Pinzón' fue, en gran parte, armado por la actriz, pues se dice que fue inspirado por las prendas que vistió cuando se presentó al 'casting'.



Proceso de transformación de @orozcoanaok para convertirse en @BettyLaFea__



Para que me digan mijitos ;) pic.twitter.com/jWKuYmMT6C — LaPeliteñida Oficial (@La_Pelitenida) July 16, 2020

Romances entre el elenco

Mientras se grababa la telenovela, hubo ciertos amores y desamores entre los miembros del elenco.



Primero se anunció la separación de Ana María Orozco con Julián Arango, quien encarnó al personaje de ‘Hugo Lombardi’.



De acuerdo con ‘El Comercio’, la difícil situación entre Orozco y Arango generó que los dos tuvieran roces durante la grabación de las escenas en las que sus personajes interactuaban. Sin embargo, el actor dijo en su momento que su vida personal y el personaje "son dos cosas distintas”.

Ana María Orozco y el actor Julián Arango, quien interpretó a 'Hugo Lombardi', eran esposos al comenzar a trabajar en la telenovela en 1999 pero se separaron en el año 2000. pic.twitter.com/7TTSHK1yY3 — Leonel Pérez (@leonelperez_) January 8, 2021

Por otro lado, hace tan solo unos meses se reveló que Marcela Posada, quien interpretaba a 'Sandra Patiño' ('La Jirafa'), una da las integrantes del 'Cuartel de las feas', tuvo una corta relación con Gaitán.



"Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó, pero seguimos siendo amigos", dijo Posada, en una transmisión en vivo junto a Jorge Enrique Abello, quien interpretaba a 'Don Armando'.

