‘Betty, la fea’ es sin duda alguna una de las telenovelas más icónicas y exitosas en la historia de la televisión colombiana, con su trama y sus personajes ha logrado enganchar a través de los años a una gran cantidad públicos, pues por la comedia, el drama y el romance que se puede evidenciar en los capítulos se ha convertido en un fenómeno no nacional sino mundial.

Facebook Twitter Linkedin

'Betty la fea' volverá a ser producida para estrenar en el 2024. Foto: Hernán Puentes

(Tenemos para usted: Natalia Ramírez habla sobre si será 'Marcela' en la nueva temporada de 'Betty la fea').

Se sabe que la serie ya va a cumplir más de 20 años desde su primer estreno y para destacar se ha dicho y confirmado que muy pronto regresará con una nueva temporada.



Por ello le mostraremos algunas curiosidades que no sabía de esta telenovela que ha conquistado a una gran parte de Latinoamérica.

Cinco curiosidades de 'Betty, la fea'



Transmisión radial



Tanto fue el auge de esta telenovela en Colombia que por su gran promoción y propaganda algunos de sus primeros capítulos fueron transmitidos de forma radial.



Esto quiere decir que cualquier persona podría escuchar todos los diálogos que ocurrían en dicha actuación.



Se puede decir que esto se hizo exclusivamente para que los conductores y transeúntes pudieran escuchar la trama mientras se dirigían a la casa para verla correctamente.

Canción ‘Se dice de mí’



La gran mayoría de fans pensarán que la canción más icónica de esta producción fue creada para su desarrollo. La verdad es que no fue creada de forma original para ‘Betty, la fea’. Si no que es una canción producida en 1943 que fue reconstruida por Yolanda Rayo para la telenovela.

Serie animada



(Siga leyendo: Julio Cesar Herrera no hará parte de la nueva temporada de 'Betty, la fea).

Cuando una producción es muy exitosa tiene muchas creaciones exóticas. En este caso, en el año 2002, surgió una serie animada que imitaba varios aspectos de ‘Betty, la fea’ y los personajes eran interpretados por unos niños.

Cameo de celebridades



En varios episodios de la producción era común ver a algunos actores o celebridades colombianas.



Tanto es así que en un capítulo de este famoso programa apareció el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, así como Ricardo Montaner o Franco de Vita.

Icónicas frases



Para nadie es un secreto que uno de los personajes más icónicos de este programa es Patricia Fernández, interpretada por Lorna María Cepeda, conocida como la ‘Peliteñida’.



Este personaje tan popular brindó una gran serie de frases que a día de hoy aún se recuerdan con mucho cariño, pues pudo sacar muchas sonrisas a varias personas.



“Es que el sueldo no me alcanza para nada, Marce. Soy una mujer pobre, disfrazada de rica”, “La pobreza me está respirando en la nuca”, “Yo hice seis semestres de finanzas en el San Marino”, “No tengo dinero ni para recargar el teléfono”, son algunas de las frases más populares.

(Le puede interesar:¿Lo esperaba? Habrá una nueva temporada de 'Betty, la fea': nuevas revelaciones ).

Elenco de "Betty la fea" se reúne para nueva versión en teatro

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

El sorprendente estudio que culpa a Betty, ‘la fea’ de ser la villana de Ecomoda

'Yo soy Betty, la fea’: así se ven sus actores antes y después

Actriz de ‘Betty, la fea’, María Eugenia Arboleda, habla de su vida en EEUU