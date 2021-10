Actrices de ‘Betty’ estarían cansadas de comparaciones con sus personajes

'Yo soy Betty, la fea' ha pasado a la historia como la telenovela más exitosa en Colombia y el mundo. Y no son exageraciones. En RCN ha sido retransmitida en tres ocasiones (2016, 2019 y 2020-2021), y su audiencia promedio acumulada se ubica en 16,2 puntos de rating. Eso, sin contar, además, que ha sido emitida en otros 180 países, doblada a 25 idiomas y adaptada al menos unas 28 veces.



Esta emblemática historia, creada por Fernando Gaitán, cuenta la historia de Betty, una economista joven y brillante, aunque poco atractiva, que vive con sus padres en Bogotá y quien, luego de muchas dificultades para conseguir empleo, comienza a trabajar como secretaria de presidencia en una empresa llamada Ecomoda, donde encontrará el amor y se verá envuelta en toda suerte de escándalos.



‘Betty, la fea' catapultó la carrera de sus actores y cosechó un éxito que sigue vigente 20 años después e incluso conquistó el competido mercado del streaming tras llegar a la plataforma de Netflix.



Pero al margen de ese innegable éxito, algunas personas que hicieron parte del proyecto, aunque se muestran siempre agradecidas y reconocen el impulso que significó para sus carreras, confiesan sentirse cansadas de que su trabajo se reduzca a lo que hicieron en esa producción.



Ese es el caso de las actrices Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández, conocida como 'La peliteñida', y Martha Isabel Bolaños, quien le dio vida a Jenny, 'la pupuchurra'.



Ambas recuerdan con cariño lo que les dejó su participación en 'Betty', pero también han advertido que la otra cara de ese éxito ha sido una suerte de encasillamiento de parte de la industria y de la misma audiencia generado precisamente por sus papeles.



En marzo pasado, en una entrevista con el portal 'Las2orillas', Martha Isabel Bolaños manifestó que ya no tolera que la comparen con el personaje de 'Jenny' ni que la llamen 'la pupuchurra'.



Esto, luego de que el entrevistador la saludara con ese sobrenombre. "Cuidadito, cuidadito… Nada, prohibido, prohibido", le respondió la actriz.



"No me gusta que me digan así", explicó Bolaños. "'Betty, la fea' me abre puertas, pero 'Jenny' ya fue. Me encasilla. No falta el que me insulta por ese papel", agregó, y concluyó con una petición: "No me digan más así".



Por su parte, Lorna Cepeda usó su cuenta de Instagram en septiembre pasado para hablar sobre cómo mucha gente la reconoce como 'la peliteñida' por su personajes. Esto, aclaró, no le molesta del todo, pero aprovechó para hacer unas aclaraciones.



"Últimamente me han metido en un prototipo de mujer rubia, que se la pasa arreglándose todo el día, que es superficial, poco inteligente, que todo lo consigue fácil… y no, para nada. Yo soy una mujer empresaria, trabajadora, madre de tres hijos que salgo adelante", dijo en un video.



La actriz también les envió a sus seguidores un mensaje para que se acepten como son y no caer en estereotipos con otras personas.



