¿Quiénes han sido los esposos de Ana María Orozco? Con uno compartió en 'Betty, la fea'

La plataforma Prime Vídeo dio a conocer hace pocos meses que en su listado de series estaría la nueva temporada de ‘Betty, la fea’, en la cual se retomará la vida de los principales personajes, 20 años después.



Mientras llega el ansiado estreno para los colombianos, le mostramos quienes han sido las parejas de Ana María Orozco quien da vida a la protagonista de esta historia.



Inicialmente, hay que decir que Ana María Orozco es hija del fallecido actor Luis Fernando Orozco, y hermana de la también actriz Verónica Orozco, lo que la hizo una actriz casi innata.



Previo a su papel en 'Betty, la fea', Orozco participó en novelas como 'La potra Zaina' y 'Perro amor'.



Julián Arango y Ana María Orozco

Mientras se encontraba participando en esta última novela, la relación entre Julián Arango y Ana María Orozco se hizo oficial. Su matrimonio duró poco, pues cuando comenzaron a grabar 'Betty, la fea' su amor se comenzó a desmoronar.



Aunque ninguno de los dos ha hablado de esta ruptura de manera oficial, muchos dicen que se debió a los adjetivos que utilizaba el personaje de Hugo Lombardi con Betty Pinzón.



Parejas de Ana María Orozco Foto: Archivo particular

“Todos lo sentimos, pero ninguno intervino. Todos sufrimos con Ana María y con Julián, pero nadie del elenco se atrevió a levantar el dedo para señalar la culpa de alguno de los dos”, contó Dora Cadavid, la actriz que dio vida a Inesita en una entrevista con TV Azteca.



Sin embargo, en otra entrevista, Julián Arango dijo que no era así: “No, yo iba a trabajar yo tenía un personaje y lo hacía. No tenía que interferir en mi vida, un personaje es un personaje y yo soy yo, no tenía nada que ver que ‘Hugo’ tuviera que decirle algo a ‘Betty’. Son dos cosas distintas”, manifestó Julián Arango en su momento.

Pedro Franco y Ana María Orozco

El amor de Julián Arango y Ana María duró poco, aunque no se sabe porqué finalizaron la relación, rumores apuntaban a que la protagonista de la existosa novela le fue infiel con uno de los fotógrafos.



Aunque esto tampoco fue comprobado oficialmente por la actriz, sí comenzó a salir con Pedro Franco, este romance duró tres años hasta que Orozco tuvo que viajar a los Estados Unidos.



Parejas de Ana María Orozco Foto: Archivo particular

Martín Quaglia y Ana María Orozco

Luego de viajar a los Estados Unidos, Orozco inició una relación sentimental con Martín Quaglia, con quien se casaría por segunda vez. La pareja duró siete años junta, pero en el 2012 decidió terminar. De esa relación nacieron sus dos hijas Lucrecia y Mia.

Parejas de Ana María Orozco Foto: Archivo particular

Maxi Ghione y Ana María Orozco

La relación inició en 2013, fecha en la que Ghione se separó de su esposa y Orozco de su esposo, la pareja tuvo una relación abierta hasta 2015, por medio de las redes sociales se demostraron todo su amor.



Sin embargo, en 2015, el actor hizo oficial la ruptura por medio de las redes sociales "Es oficial: Ana María Orozco y yo ya no tenemos ninguna relación. Fue muy lindo. Y así es la vida. Un abrazo".



Parejas de Ana María Orozco Foto: Archivo particular

