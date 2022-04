Beto Coral, un activista político colombiano, protagonizó este viernes una fuerte polémica por sus duros mensajes en contra de Egan Bernal, el único latinoamericano en ganar un Tour de Francia, por opinar sobre la coyuntura política por la que vive el país durante el periodo de elección presidencial.

Lo hizo a través de Twitter, en una serie de mensajes que posteriormente borró, tras una fuerte polémica en contra del deportista colombiano, quien avanza en la recuperación de un accidente que casi le cuesta la vida el 24 de enero.



El ciclista colombiano había desatado una polémica en redes sociales tras publicar opiniones en su cuenta de Twitter sobre la situación política del país.



A pesar de que es común que Bernal comparta sus posiciones sobre el tema en redes sociales, las más recientes han generado decenas de reacciones.



El primer tuit de Bernal hizo referencia a las elecciones presidenciales que el país está próximo a tener y contó que viajaría a Europa, pero le preocupaba "dejar Colombia en esta situación política tan trascendental".

Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental

No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande.

Alguien que divida no merece ser presidente

Se tenía que decir y se dijo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 27, 2022

Pero el tuit de Egan que desató numerosas respuestas en Twitter vino posteriormente, en el cual escribió: "No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Algunos activistas políticos le respondieron a Egan. Uno de ellos fue Beto Coral, quien le escribió: "Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien".



Coral siguió: “¿Héroe un ciclista? Héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola”.



Los mensajes fueron borrados luego de una lluvia de críticas.

Una vez más, Me equivoqué, @Eganbernal le ofrezco mi disculpa. — Beto Coral (@Betocoralg) April 30, 2022

Tanta fue la presión y el apoyo en su mayoría al ciclista cundinamarqués que Coral subió a sus redes en la noche del viernes un texto en el que ofrecía disculpas al campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia: "Una vez más, me equivoqué,

@Eganbernal le ofrezco mi disculpa".



Bernal estuvo al borde de la muerte por las múltiples heridas que sufrió cuando chocó a 62 km/h con la parte trasera de un autobús detenido, mientras se entrenaba cerca de Bogotá. Tuvo 18 lesiones en la columna, pierna y mano y pasó por cinco cirugías.



Después de dos semanas de hospitalización, el colombiano inició su fase de recuperación y en los videos que ha divulgado en las redes sociales se la ha visto caminando lentamente, pedaleando una bicicleta estática y pateando un balón de fútbol.



Fue Campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.



EL TIEMPO



