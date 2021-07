'Beto' Coral denunció que Andrés Escobar lo grabó junto a su familia

Este miércoles 13 de julio el activista político 'Beto' Coral denunció que Andrés Escobar, quien estuvo envuelto en graves señalamientos tras aparecer disparando un arma de fogueo en medio de los desórdenes del paro nacional en Cali, lo estaría intimidando.



De acuerdo con el 'youtuber' colombiano que reside en Estados Unidos, Escobar le habría enviado un video en el que se le ve junto a su familia disfrutando en un parque de Nueva York. Junto a la grabación, en la que se ve cómo Coral va en un carro pedal con quien sería su hija, se lee el mensaje “saludos, mi bro”.



(Lea también: Otro choque entre Andrés Escobar y Beto Coral en redes sociales).

"El señor Andrés Escobar, acaba de enviarme un video desde su cuenta de Instagram donde me están grabando con mi familia en un parque de Nueva York, con el mensaje ‘solo te estaba saludando’ ¿Cómo interpretan esto?”, compartió Coral en su cuenta de Twitter, mostrando las capturas de pantalla de la conversación con la cuenta de ‘Todossomoscali_', la cual ya no está disponible.



Coral también aseguró que pondrá en conocimiento de las autoridades de Estados Unidos aquella supuesta intimidación.



(Le puede interesar: Polémica con Mateo Carvajal y Beto Coral por civil disparando en Cali).

El señor Andrés Escobar, acaba de enviarme un video desde su cuenta de Instagram donde me están grabando con mi familia en un parque de Nueva York, con el mensaje “solo te estaba saludando” ¿como interpretan esto?



Pondré en conocimiento a las autoridades de 🇺🇸. pic.twitter.com/zZmlBVzmx6 — Beto Coral (@Betocoralg) July 13, 2021

En los pantallazos compartidos se observa también la respuesta del activista ante la grabación:



"No me intimida, sicario, ¿sabes qué es lo peor? que el hpt* que me grabó, (por qué vos ni visa tenes (sic)) me tiene un miedo el hpt* (...) por eso no fue capaz de decirme ni mier** en la cara (...) Se los tengo adentro y lo seguirán teniendo adentro”.



El caleño, que actualmente tiene abierto un proceso disciplinar en la Fiscalía para determinar si incurrió en un delito el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín (Cali), afirmó que solo lo estaba saludando y le preguntó por qué era “tan arisco” y estaba “siempre a la defensiva”.



(Le recomendamos leer:

Enfrentamientos entre Coral y Escobar

Todo empezó desde que Coral subió un video calificando al caleño como “paramilitar”. De igual manera, cuestionó una serie de imágenes publicadas en redes sociales en las que se observaba a Escobar disfrutando en una playa.



Según el activista, el caleño estaba de vacaciones sin responder a la justicia por lo ocurrido en Ciudad Jardín, en medio del paro nacional.



Ante esto, Escobar le respondió que era un "pobre youtuber barato sin vida propia".



Muchos usuarios en redes sociales respaldaron la posición del activista, asegurando que era injusto que Escobar se encontrara disfrutando en un lugar paradisíaco, mientras que manifestantes de primera línea y hasta el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fueron llamados por la Fiscalía para que rindan informes de lo ocurrido en el paro.



(Siga leyendo: Habló Andrés Escobar, el civil que apareció disparando en Cali).



Tendencias EL TIEMPO