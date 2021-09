Adiós estereotipos: mujer deja de depilarse y muestra orgullosa sus vellos

Bethany Burgoyne es una mujer oriunda de Inglaterra, de 30 años, que decidió dejar de afeitarse el cuerpo desde que tenía 27.



Ella, quien se desempeña como periodista, sentía una presión social constante sobre sus vellos corporales, por lo tanto, en 2018 decidió empezar a “mostrarse tal y como es”.



Sus constantes cuestionamientos a los estándares sociales tradicionales hicieron que en un punto decidiera dejar de pasar la cuchilla por su cuerpo.



Su vello crecía con naturalidad, lo cual hizo que se sintiera más cómoda con su corporalidad.



En la actualidad, no hay una zona de su cuerpo, propensa a tener pelo, sin vellosidad: el área del bikini, espalda, axilas, barriga y el mentón son las secciones que no toca porque la hacen sentir orgullosa.

A ella le diagnosticaron ovario poliquístico en 2020, una enfermedad recurrente en las mujeres que puede producir cambios hormonales fuertes, entre los cuales aparece el crecimiento de pelo anormal.



Esto para Betany no es un problema y, por el contrario, se convirtió en una virtud.



Según ha relatado en sus redes sociales, en vez de afligirse y perder el tiempo intentando quitarse el vello para encajar, invita a otras mujeres a que se sientan orgullosas tal cual como son.



“Me sentí segura al hacer esto sin el juicio de que los demás me vieran. Cuanto más miraba y tocaba los pelos de mi cara y cuello, más me daba cuenta de que eran una parte hermosa de mí y de que podía sentirme bien y orgullosa de mi apariencia”, dijo al tabloide ‘The Sun’.

Señala que en redes empezó a recibir comentarios negativos sobre su apariencia, sin embargo, esto la tiene sin cuidado porque no la afectan en lo absoluto. De hecho, en la actualidad son más los usuarios que le dicen cosas amables relacionadas con el empoderamiento y el libre desarrollo de la personalidad.



Al empezar a mostrar su corporalidad en Instagram, según manifiesta, logró descubrir una comunidad que se siente atraída por mujeres peludas o que cuanto menos aplauden su iniciativa. Esto la motivó a seguir sintiéndose privilegiada de poder aceptarse tal cual es.

"Esto me hizo reconocer cuánto amor y celebración hay para las mujeres peludas como yo. Somos maravillosas y cada imagen que veo genera una sensación de confianza. Me encanta el apoyo”, afirmó al medio local.



Bethany impulsa a más mujeres a que acepten sus procesos biológicos naturales y no se sientan avergonzadas por ello.



Su cuenta de Instagram, poco a poco, se convirtió en un ‘culto a la libertad’: las publicaciones tienen diversos mensajes motivacionales que, en esencia, invitan a las personas a quererse por como son. A entenderse. A comprender.



Bethany ya tiene más de 3.600 seguidores

