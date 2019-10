Las mejores fotos del #BesoChallenge por Claudia y Angélica Lozano

Redes sociales

La iniciativa nació a partir del periodista y Youtuber Daniel Samper Ospina, que publicó esta foto en Twitter con la descripción: "Hagamos el #BesoChallenge, suban fotos de besos con su pareja, todos son bienvenidos, para demostrar que los besos no deben causar vergüenza...".



Samper empezó a criticar algunas posturas ante la imagen de López y Lozano. Dijo "Muchas personas confunden discriminación con libertad de expresión: creer que una minoría no tiene derecho a darse un beso como los demás, no es una opinión: es una forma de segregarla y violar sus derechos. Y la discriminación es un delito. Que viva #ElBesoDeLaAlcaldesa".



Igualmente, tildó de ridículo que una persona no pueda darse un beso en público y que eso no debe avergonzarnos.