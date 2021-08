Alicia Machado vuelve a MasterChef y causa polémica por beso a compañero

Alicia Machado, quien participó en la última versión de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, le puso picante a la versión mexicana del concurso tras haber protagonizado una de las escenas más llamativas del capítulo más reciente, pues habría besado en la boca al comediante mexicano Tony Balardi en el preciso momento en que los jurados estaban calificando su platillo.



El inesperado beso ocurrió cuando el chef Adrían Hererra bromeaba sobre la conexión que hubo entre la ex miss Universo venezolana y el comediante mexicano. “Es cierto que la quieres tanto, quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”, señaló el jurado en la transmisión.



Sin mediar palabra Alicia Machado agarró la cara del mexicano Toni Balardi y lo besó, causando risas, asombro y aplausos entre los mismos participantes y el jurado.

Se enciende la llama del amor en las cocinas de MasterChef Celebrity. | MasterChef Celebrity 2021 Se enciende la llama del amor en las cocinas de MasterChef Celebrity. | MasterChef Celebrity 2021 Beso entre Alicia Machado y Tony Balardi en Master Chef Mexico. Foto: YouTube: MasterChef México.

Después de haber terminado el programa le preguntaron las razones por las que se motivó a dar el beso. “Tony es un gran comediante y a mi también me gusta mucho la comedia, entonces era como muy bonito que hiciéramos como ‘link’, y aparte los jueces me pidieron un beso y yo no se lo voy a negar”, afirmó.



También dijo que quería a Balardi de compañero de equipo porque tiene el sazón característico del pueblo mexicano, pues el reto estaba basado en un platillo tradicional de ese país inspirado en el territorio de Xocimilco.

Cabe resaltar que Alicia Machado salió de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en medio de una polémica con la cantante Marbelle, quien la acusó de ser una proxeneta por medio de una publicación en Twitter.



Debería confesar también .. que no fuímos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que “nos son narcos” “son gente muy bien “ https://t.co/BhqadguMgr — MARBELLE (@Marbelle30) July 10, 2021

Según lo dicho por el diario ‘El Universal’, Machado estaría preparando acciones legales , que buscan hacer retractar a la cantante por sus declaraciones.



De igual forma, se especula que la salida de la exreina del concurso en Colombia fue premeditada, ya que al salir del programa se le vio muy rápido en Ciudad de México preparándose para la nueva temporada del reality en ese país.



Entre tanto, en Colombia se prepara el regreso de algunas celebridades que fueron eliminadas del programa mediante una competencia que busca darles la posibilidad de volver al concurso. Alicia que salió del reality en julio del año en curso, no estaría entre los opcionados a volver por su participación en ‘MasterChef Celebrity México’.

