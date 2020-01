El beso de la Chilindrina con el señor Barriga que desató una polémica

En redes sociales está rondando una fotografía que, hasta hace algunos meses, era impensable: un beso en la boca entre María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a la Chilindrina en El Chavo del 8, y Édgard Vivar, compañero de 'set' en el mismo programa, intérprete del señor Barriga.

La manifestación de cariño se dio en medio de una celebración por los 70 años de la actriz, organizada por su hija Verónica Fernández Gómez, como lo mostró y agradeció la misma Chilindrina en su página oficial de Facebook:

Lo sorprendente fue la foto de un tierno beso entre los excompañeros, revelada por el sitio web de entretenimiento TvNotas, de México, y reproducida por diferentes medios y cuentas en redes sociales.

Era impensable hasta septiembre pasado, mes en que murió el locutor Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves durante 48 años. Incluso, ella declaró, el 19 de septiembre del 2019, que no sabía qué hacer ahora sin el amor de su vida, que no sabía si quería seguir viviendo.

Gabriel Fernández trabajó con Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista de la serie de El Chavo, durando varios años; de hecho, era quien decía: "Este es el programa número uno de la televisión humorística" al principio del programa.



De las Nieves concedió una entrevista a TvNotas en la que habló de la fiesta sorpresa. En ella dijo: "El corazón se me llenó de amor al ver el cariño de mi hija, mis nietas y mis amigos... No me cabe duda de que hoy empiezo a vivir, porque a partir de la muerte de mi marido ningún día había estado contenta. Yo le decía a Dios: ‘Llévame con mi viejo’, pero ahorita estoy feliz”.



Y respecto a la cercanía con el señor Barriga, continuó: "A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar. La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”.



