Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas digitales más usadas del momento por ser una red social que responde a los gustos particulares de cada uno de los usuarios. Allí se pueden encontrar todo tipo de contenidos que van desde los más serios a los más suaves y lights.



Y es precisamente este último ítem que ha estado sonando en las últimas horas en la ‘app’, pues se ha estado compartiendo un video de un perrito, al parecer de raza Rottweiler, que le hace berrinche a sus dueños para no irse del parque de vuelta a su casa.



El can optó por tirarse al suelo a pesar de que sus amos lo llevan arrastrado en dirección a su hogar. Sin embargo, cuando los mismos cambian de rumbo en dirección al parque, el animal se levanta feliz ya que piensa que volverá a jugar con sus otros amigos perrunos.



El perro esta con su dueña en el platón de una camioneta Foto: TikTok: @nazlinavarro

El video ya cuenta con más de 31 millones de reproducciones en la plataforma, 3,7 millones de “Me gusta”, y cerca de 28 mil comentarios de internautas que, conmovidos con la actitud del cachorro, dejaron sus opiniones al respecto y mandado sus saludos.



“Te amo, perrito berrinches”, “Yo cuando estoy pisteando y me quieren llevar”, “Claro ejemplo del no me voy, me llevan”, “Si saben cómo soy, para qué me invitan”, “Kratos cuando era pequeño no quería caminar y lo teníamos que cargar”, “Es tan bonito ese caprichoso”, “Pobrecito, llévalo a otro lugar un rato”, fueron algunas de las reacciones de usuarios de internet.



