Berlín de Netflix: catacumbas de París, curiosidades del ‘Spin Off’ de la Casa de Papel

Una de las producciones de Netflix más reconocidas es 'La casa de papel', que fue lanzada en el 2017, tanto así que en 2022 le realizaron una adaptación coreana, si bien, esta producción llegó a su fin en el 2021 con su quinta temporada, la plataforma de 'streaming' Netflix, le dio una sorpresa a los fanáticos de la serie.



Puesto que el 29 de diciembre la empresa estadounidense realizó el lanzamiento de la nueva serie llamada ‘Berlín’, la cual es una secuela de la anterior novela de ficción y robos cuya historia se desarrolla en España.

Esta nueva entrega, que consta de 8 capítulos, se centrará en uno de los personajes de la anterior serie, quien continúa con sus planes de robo, pero esta vez desde las Catatumbas de París. Si usted se considera un fanático de la serie y ya terminó de ver la producción, le traemos algunas curiosidades.



Curiosidades de 'Berlín' la secuela de 'La casa de papel'



El plan de Berlín será robar 44 millones de pesos en joyas, como lo ha dejado ver Netflix en los avances de la serie, y para esto necesitará de un gran equipo que estará conformado por Keila, experta en informática; Cameron, una mujer audaz; Damián, un profesor; Bruce, quien es el más despreocupado y Roy, un adolescente.



El lugar en el que se basa la producción, se encuentra en el subsuelo de la ciudad de París, en el cual hay un tramo de casi 300 kilómetros de galerías con diferentes niveles, está formada por tubos de comunicación y contiene salas de extracción grandes, de acuerdo con ‘Infobae’.



#catacumbas #viajes ♬ Epic Music(863502) - Draganov89 @akkicris ✨MÁS INFO: Es OBLIGATORIO reservar con antelación por internet en www.catacombes.paris.fr/es Precio de la entrada: 29€ (tarifa reducida de 27€ para menores de 26 y 5€ menores de 18). El recorrido es de 1,5 kms y dura aproximadamente 1 hora. Ten en cuenta que tendrás que bajar 131 escalones y subir otros 112 escalones al salir. #paris

Estas redes se construyeron en XII para extraer las piedras calizas que se utilizaban en las diferentes construcciones, este lugar recibe a más de 550.000 visitantes durante el año, ya que es un sitio que se puede visitar de manera gratuita, sin embargo, se debe agendar una cita para poder asistir.



Algo que puede ser curioso para muchos y aterrador para otros es que los muros de la construcción están hechos con algunos huesos de cráneos. En 2017, unos presuntos ladrones se llevaron 300 botellas de vino que se encontraban entre las catatumbas, logrando robar cerca de 250 mil dólares.



Si bien, la producción no lleva mucho tiempo desde su lanzamiento, varios de los fanáticos escriben en las redes sociales que no pueden esperar a ver la siguiente temporada, aunque los directores no han dicho nada sobre si tendrá más capítulos o no.

Berlín | Tráiler oficial | Netflix

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO