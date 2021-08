¿Sí es saludable bañarse con agua fría?

Para todos es muy cómodo tomar una ducha con agua tibia o caliente. Sin embargo, tal vez estos datos podrían convencer a muchos de tomar un baño con agua fría.



Según la investigación ‘El efecto de la ducha fría en la salud y el trabajo’, realizado por Geert A. Buijze y un equipo de médicos de Ámsterdam (Holanda), la ducha fría diaria en un grupo de empleados redujo el 29 % de las ausencias por enfermedad en una compañía.



Estos datos los relacionan con el fortalecimiento del sistema inmune tras la ducha fría.



La enfermera Jefe Jenny Forero, egresada del Politécnico Internacional, comentó en charla con EL TIEMPO que el agua fría “trae beneficios para la piel, el sistema nervioso, la circulación y el estado de ánimo”.



Según ella, “puede ser recomendable bañarse todos los días con agua fría”.



Sin embargo, otros científicos sugieren que es mejor ser cuidadoso si se sufre de problemas de corazón. La razón nos la explica Forero: “el cuerpo mantiene una temperatura cálida, por lo que el agua fría genera un ‘choque temporal’ relacionado con el estrés”.



Sin embargo, según dice, el cuerpo se acostumbra a la sensación después de un rato. Da el ejemplo de los deportistas, quienes “se bañan en tinas de hielo porque les da relajación muscular. Después del esfuerzo muscular que realizan, el ‘choque’ es fuerte para los músculos , pero luego llegan a una relajación total”.

Hombre bañándose Foto: iStock

Dicho ‘relax’ final al cual llega el cuerpo “nos lleva a una relajación mental porque el cerebro también se relaja”.



Según otros expertos, esa sensación puede permitir que la persona se sienta más despejada después de la ducha e incluso ayuda a la circulación porque genera ‘vasoconstricción’, haciendo que la sangre fluya más fácil hacia el corazón.



Por otra parte, según un estudio realizado por Yeimer Andres Sanclemente, Magíster en Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia, “la inmersión en agua fría no tiene efectos estadísticamente significativos en la reducción de los marcadores de daño muscular”. Él concluyó esto tras pruebas en 15 nadadores de Medellín.



Así las cosas, aunque los baños de agua fría tienen efectos en la relajación muscular, no los tiene en la recuperación tras daño en un tejido.



¿Y los beneficios solo son con el agua fría? ¿O también con el agua caliente?



“Cuando algunos pacientes presentan dolores de cabeza, se usa el agua caliente porque dilata los vasos sanguíneos, dando relajación”, indicó la enfermera Forero.



“En casos de fiebre, el paciente se baña con agua tibia durante 30 minutos porque el agua fría genera un gran choque térmico, así que ni se recomienda, ni se hace”, agregó.



De un modo u otro, el contacto del cuerpo con el agua produce beneficios particulares para la salud interior y exterior.

