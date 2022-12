La Segunda Guerra Mundial (1939- 1945) fue una etapa de la historia que muchos no van a olvidar, ya sea por el impacto económico que tuvo, el sometimiento por parte de Hitler hacía los niños, mujeres, judíos, extranjeros y ancianos, entre otros grupos minoritarios, o la forma en la cual cambió al mundo.



Sin embargo, de ella surgieron personajes que marcaron la historia, porque, a pesar del caos que vivieron dentro de los campos de concentración nazi, se convirtieron en líderes que hicieron un gran aporte a la sociedad.

Este fue el caso de Joseph Aloisius Ratzinger, más conocido en el mundo como el papa Benedicto XVI, un alemán que fue sometido por la dictadura de Hitler cuando era niño, pero que muchos años después, en el 2005, era un líder muy importante en el Vaticano. De hecho, algunos medios de comunicación alemanes lo tildan como ‘El Rottweiler de Dios’.



Los momentos que vivió en su pasado los registró en su libro publicado en 1996 ‘La Sal de la Tierra’, una especie de autobiografía en la cual el Papa Benedicto XVI cuenta cómo fue su experiencia siendo sacerdote, víctima de los nazis, cardenal de la Iglesia Católica, además de sus intereses más profundos, su familia y la forma en la que descubrió su vocación.

La infancia de Joseph Aloisius Ratzinger

Los Ratzinger eran una familia humilde que no estaba de acuerdo con el adoctrinamiento de Hitler y dependían de los subsidios que les daba el dictador para sostenerse económicamente. De hecho, una vez un profesor al darse cuenta de que Joseph no pertenecía al movimiento de Hitler le dio una beca completa para que estudiara.



“Así que cuando me fueron a matricular un profesor de matemáticas se dio cuenta de que yo no era de las Juventudes Alemanas y, en voz baja y cierta benevolencia, nos dijo dónde conseguir el carné. Pero cuando comprendió que yo no quería ninguna afiliación a los nazis, se mostró comprensible y me exoneró de pagar todo el monto de las cuotas para estudiar”, escribió el papa en su libro.

A pesar de que el ejército nazi reclutó al hermano del papa, que en ese entonces tenía 14 años, para que perteneciera a las Juventudes Hitlerianas, los dos nunca estuvieron de acuerdo con ellos.



“Ni mi hermano ni yo estuvimos, voluntariamente, en dicha organización nazi. Mi hermano Georg fue enrolado obligatoriamente a las Juventudes Hitlerianas (HJ) como yo. Yo era aún un niño cuando lo sometieron, pero más tarde, el seminario en el que estaba me registró”, dijo Joseph en su libro ‘Mi Vida’.

Sin embargo, cuando los hombres cumplían 16 años debían prestar servicio militar y apoyar al ejército nazi, razón por la cual, a esa edad y en 1943, Joseph fue reclutado por los ‘Wehrmacht’, soldados de las fuerzas armadas de Hitler.



Estando en el campo de concentración, a Joseph le tocaba vigilar y cuidar una fábrica de la compañía de autos europea BMW en Múnich, ciudad de Alemanía. De hecho, confesó en su libro que durante el tiempo en el que estuvo allí no le disparó a nadie en ningún momento.



En 1944, fue enviado a la frontera Austriaco-Húngara para apoyar al ejercito nazi. Allí, se encontró un grupo de jóvenes del Ejército que intentaron detenerlo, pero no lo hicieron: “Por fortuna eran soldados hastiados de la guerra que ya no querían convertirse en homicidas.”

A poco tiempo de terminar la Segunda Guerra Mundial, Joseph fue retenido por las tropas estadounidenses, quienes le dieron una identificación. Para Jhon Allan, biógrafo actual del Papa Benedicto XVI, “Ratzinger no fue ningún miembro entusiasta de las Juventudes Hitlerianas a las que sólo perteneció poco tiempo”.



Sin embargo, la experiencia que tuvo en el Ejército alemán le ayudó a ser crítico con los gobiernos y a tener mensajes de autoridad en la iglesia.

“A ello se le debe su firme convicción de que la teología debe estar ligada a una iglesia fuerte que no pueda ser vapuleada o acaso derribada por poderes ajenos”, dijo Jhon Allan, biógrafo del papa en uno de sus libros.

De soldado nazi a papa

Después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, Joseph ingresó a estudiar en la Escuela Superior de Filosofía de Freising y se doctoró en Teología por la Universidad de Munich.



Ya graduado, fue profesor en diferentes instituciones alemanas, razón por la cual se convirtió en sacerdote el 29 de junio de 1951. En 1977, fue arzobispo de Múnich y Freising, dos ciudades de Alemania.

Sin embargo, fue hasta el 2005, luego de muchos años sirviendo a la iglesia, que se convirtió en el papa 265 de la historia del Vaticano y el sexto alemán desde Víctor II (1055-1057).En el cargo duró ocho años, dado que renunció en el 2013, convirtiéndose en el primer papa que dejó su cargo en 600 años de historia.

Una de las razones por las cuales se retiró fue el caso ‘Vatileaks’, una investigación en la cual se acusa a los miembros del Vaticano de ser supuestamente corruptos, haber tenido relaciones homosexuales y luchas de poder dentro de la Iglesia. Los documentos se dieron a conocer gracias a Pablo Gabriele, el mayordomo de Joseph, a quien condenaron a 18 meses a prisión.



Un periodista del diario ‘BBC’ entrevistó en el 2013 al cardenal nigeriano Francis Arinze, una de las personas que más conoce sobre el Vaticano, para preguntarle sobre lo que sucedió en el caso ‘Vatileaks’ y por qué creía que el papa había renunciado, a lo cual respondió:

"Es legítimo que cualquiera especule y diga 'quizás', porque algunos de esos documentos fueron sacados secretamente. Pudo haber sido una de las razones. Tal vez estaba muy afectado por el hecho de que su propio mayordomo filtrara tantas cartas que un periodista tuvo material suficiente para escribir un libro”.

A pesar de que el el caso ‘Vatileaks’ siga en investigación, el pasado mes de julio del 2021 el Vaticano llevó por primera vez a juicio al cardenal Angelo Becciu y a otros nueve más por delitos inmobiliarios, abuso de cargo, soborno, extorsión, malversación, corrupción, blanqueo de dinero, estafa, abuso y falsificación de documentos, informó el diario ‘El País’.



Desde el año 2013, Joseph ha vivido en el convento Mater Ecclesiae en el interior de la Ciudad del Vaticano.

¿Qué pasa con Benedicto XVI?

Actualmente tiene 95 años y se encuentra en un mal estado de salud, debido a su edad. De hecho, en los últimos días el papa Francisco ha orado por él y su enfermedad.

"Quisiera pedirles a todos una oración especial por el papa emérito Benedicto XVI, que en silencio está apoyando a la Iglesia: acordaos de él, está muy enfermo, pidiéndole al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final", dijo el pontífice, en su cuenta de Twitter.

#OremosJuntos por el Papa Emérito Benedicto XVI, que en el silencio sigue rezando por la Iglesia. Pidamos al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia, hasta el final. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 28, 2022

