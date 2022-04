A mediados de abril, la cantante y actriz Jennifer López anunció su compromiso con el también actor Ben Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de que cancelaran sus planes de boda y tomaran caminos personales distintos.



En su cuenta de Twitter, la cantante de origen puertorriqueño dijo que tenía una "historia muy emocionante y especial para compartir" y avisó que la daría a través de su boletín de noticias personales "On the JLO", aunque ofreció una gran pista al colocar el "emoji" de un anillo junto a su nombre.

Lopez y Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como 'Jenny from the Block' terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de 'Gone Girl' acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.



La pareja, apodada 'Bennifer', se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.



Sin embargo, su historia se remonta años atrás. López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.



Ahora, la relación se ha vuelto a poner en boca de todos sus seguidores debido a que se conocieron de manera extraoficial cuáles serían las cláusulas de su acuerdo prematrimonial. Entre todas, una ha llamado particular atención por lo difícil que podría resultar teniendo en cuenta la apretada agenda que manejan ambos artistas.



Se trata una cláusula sexual que estipula que la pareja debe tener relaciones sexuales, como mínimo, cuatro veces a la semana, lo que ha generado un sin fin de reacciones en redes sociales.



De momento se desconoce la fecha en que la pareja contraerá matrimonio. No obstante, se espera que la boda ocurra próximamente o, por lo menos, en el transcurso de este año.



*Con información de EFE