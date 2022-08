Jennifer Lopez y Ben Affleck, la pareja del año, han tomado una decisión que tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues se encontraban en medio de una romántica luna de miel en París que ha llegado a su fin.



Los recién casados se separan. Sí, se separan para extrañarse más y no perder la conexión. Así lo informó una fuente al medio Hollywood Life.



(Le puede interesar: Exesposo de JLo explica por qué su relación con Ben Affleck no duraría)

Facebook Twitter Linkedin

JLo y su esposo Ben Affleck firmaron un acuerdo comprometiéndose a tener relaciones sexuales cuatro veces a la semana. Foto: JLo en Instagram

"Están convencidos de que estar separados ayudará a enfocarse en sus carreras profesionales, ganar más dinero y extrañarse con más fuerza", dijo la fuente.



Jennifer Lopez y Ben Affleck, que se casaron el pasado 16 de julio mediante una íntima ceremonia en A Little White Wedding Chapel, de Las Vegas, están en contacto todo el tiempo cuando no pueden estar juntos físicamente. Esto, asegura la fuente de Hollywood Life, fortalece la relación entre ellos.



(Además: Mamá de Jennifer López sobre Affleck: 'Sabía que volverían')



"Siempre se están hablando, enviando mensajes de texto y videollamadas cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan lejos el uno del otro hace que reunirse de nuevo sea mucho mejor".



El 24 de julio, la cantante, actriz y empresaria estadounidense cumplió 53 años con un panorama que la hace sentir muy feliz: recién casada y con nuevos productos en su negocio de cosmética.



(Le puede interesar: Jennifer López y Ben Affleck: ¿Cuánta es su fortuna juntos?)



"Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca", apuntó la intérprete, que hizo coincidir con su cumpleaños el lanzamiento de una crema corporal de su línea JLo Beauty, reafirmante de glúteos.