En medio de las críticas se encuentra el actor de 49 años, Ben Affleck, luego de que su hijo menor, Samuel Garnner Affleck, de 10 años, accidentalmente chocara un Lamborghini Urus valuado en 300 mil dólares (mil 200 millones de pesos). Algunos internautas han manifestado que fue una decisión irresponsable dejar que el menor se sentara en la parte delantera del automotor sin compañía.



El hecho se presentó en la ciudad de los Ángeles, California, cuando Ben y su prometida, la actriz y cantante Jennifer López, visitaban un concesionario de autos de lujo en compañía del niño.

Esta es la segunda vez que la pareja está comprometida. Foto: VALERIE MACON / AFP

Según reportan medios locales, Samuel le pidió a su padre poder sentarse en el asiento del conductor del vehículo para admirar el tablero de configuración. Tras quedar frente al volante, accidentalmente desactivó una de las opciones de frenado y el carro se deslizó en reversa colisionando con una Suv BMW.



Inmediatamente después del choque, Samuel salió angustiado de la cabina del piloto a inspeccionar si había provocado un daño grave en el vehículo. Por su parte, Jlo y Affleck se acercaron rápidamente al infante para descartar que no le hubiera pasado nada grave, por lo que la incertidumbre se tomó el momento.



De igual forma, no pasó nada realmente traumático, pero sí se generaron algunos costos de más a los carros que estaban intentando alquilar, pues el Lamborghini en cuestión se encuentra a un precio de 1.400 dólares (5.7 millones de pesos) por día.

Reacción de Affleck y Jlo

Si bien, se notaba un rostro de molestia en al intérprete de ‘Daredevil (2003)’, su reacción fue calmada, pues pudo notar que su hijo estaba realmente conmocionado por lo que había sucedido así que lo abrazó cariñosamente y le brindó su apoyo.



Lo propio hizo Jennifer López, quien se quedó con el pequeño, mientras su prometido solucionaba el embrollo. Ella, a pesar de no ser su madre, también lo acompañó y le mostró su respaldo.

Críticas al actor

Si bien el hecho no ocasionó mayores problemas a las celebridades, el accidente si se tomó los principales diarios y portales de chismes al rededor del mundo, pues cientos de internautas han criticado el accionar previo de Ben Affleck y prometida por permitir que el menor se subiera sin acompañamiento a la cabina del conductor.



¿Desde cuándo dejas que un niño de 10 años conduzca? Especialmente cuando no es un carro de tu propiedad. La tarjeta ‘Capital One’ ayudará.”, “A su mamá no le va a gustar esto”, “¿Por qué estaba en el asiento del conductor, de cualquier manera?” y “¿Por qué un niño de 10 años está manejando cualquier carro? Deja en paz al Lambo”, don algunos comentarios d eusuarios de redes sociales que mostraron su inconformismo con el suceso.

