En la edición de los Grammy 2023 que se celebraron en febrero, se vio un momento en el que la actriz y cantante Jennifer López estaba regañando a su esposo Ben Aflleck. Esta imagen fue bastante viral y en redes sociales se realizaron varios memes con la expresión triste del actor.

Ahora bien, Affleck en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ contó lo que en realidad había sucedido. El hombre empezó diciendo que en realidad se la pasó muy bien en los premios. Pero cuando vio a uno de los presentadores acercarse a ellos, pensó que era buena idea que su esposa tuviera el protagonismo.



"Vi [acercarse al presentador de los Grammy, Trevor Noah] y dije: 'Oh, Dios'", recordó el actor. Además, agregó: “Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: 'Tan pronto como empiecen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentado junto a Trevor'”.



(No deje de leer: ¡Siuu! Joven asegura que le pusieron la foto de Cristiano en su libreta militar).



En ese momento, la respuesta de su esposa fue: “Será mejor que no te vayas. Eso es una cosa de marido y mujer”, comentó.

J.Lo got annoyed over something with her husband Ben Affleck at the Grammy’s…Where is a good Lip Reader when you need one🍵 pic.twitter.com/UawoeUlnn0 — Wuts The Tea Today (@wutstheteatoday) February 6, 2023

La interacción de la pareja de famosos se volvió viral después de que Trevor Noah se sentará junto a ellos y fingiera estar hablando por teléfono con su madre después de la controvertida actuación de Sam Smith.



Además, durante ese momento, se vio a López dándole palmaditas en el pecho a Affleck después de haber estado susurrando entre ellos. Por esta razón, muchas personas tomaron este momento como que la superestrella estaba regañando a Affleck, pero en realidad no fue así, según relató el actor.



El intérprete de ‘Gone Girl’ también habló de las acusaciones que hicieron algunos comentaristas de que estaba borracho, especialmente porque en el pasado se había abierto sobre su alcoholismo.



(Siga leyendo: Los increíbles beneficios del patinaje para el cuerpo y la mente).



"Fui a eventos y me cabreé. Fui y me aburrí. Fui a entregas de premios y estuve borracho, un montón. Nadie dijo una vez que estaba borracho. (Pero en los Grammy), decían, 'Está borracho'. Y pensé, eso es interesante. Eso plantea otra cosa sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un tremendo estigma, que a menudo es bastante inhibidor", comentó.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los memes que le hicieron a Ben Affleck en internet. Foto: Twitter de @SupertronicBisch

En el 2021, durante una entrevista con Howard Stern sobre su matrimonio previo con la actriz Jennifer Garner, confesó que se sentía atrapado su relación y por eso empezó a tomar. “Es parte de la razón por la que comencé a beber”, afirmó. “Porque estaba atrapado”, aseguró.



Por último, en su entrevista también aprovechó para disculparse por lo que había dicho en 2021. “Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista cuando estaba realmente vulnerable, y todo lo que se retomó fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario a lo que quería decir", concluyó Affleck.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Niño conmueve las redes al cantarle una canción de Coldplay a su perrita

¿Habla con sus ex? Lina Tejeiro responde si Andy Rivera o Juan Duque aún están

Elianis Garrido se desmaya en vivo durante programa: esto se sabe de su salud