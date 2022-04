La actriz, cantante y empresaria Jennifer López anunció feliz el pasado viernes su compromiso con el actor Ben Affleck.



La pareja regresó a principios de 2021, casi dos décadas después de que rompiera planes de boda y cada uno tomara exitosos caminos distintos, en el séptimo arte, y en las industrias culturales y del entretenimiento.



Benjamin Géza Affleck-Boldt, conocido en el séptimo arte como Ben Affleck, es actor, director, productor y guionista estadounidense, quien había iniciado su carrera muy niño, como actor en documentales infantiles. Pero su carrera como actor profesional inició a mediados de la década de los 90, en cintas como Mallrats (1995) y Chasing Amy (1997).

La boda del año será la de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck. Foto: AFP

Pero su talento no es solamente la actuación. En 1997 escribió el guión de la película Good Will Hunting (1997), cinta que también protagonizó.



En este sentido, el actor ha dicho que sus inicios fueron parecidos a los de su colega Silvester Stalone, pues el italoamericano escribió el guión y protagonizó su primera gran película: Rocky.



Antes de finalizar el siglo XX, Ben Affleck tuvo papeles protagónicos en éxitos del séptimo arte como Armageddon (1998), Shakespeare in love (1997; seguidas por Pearl Harbor (2001), The Sum of AllFeras (2002). Todos éxitos taquilleros.



Después vinieron varios fracasos en la gran pantalla, y el actor dejó ver sus adicciones al alcohol, lo que no tardó por ser escarbado por la prensa amarillista que descubrió un largo historial de adicciones en su familia comenzando por su padre y tías, donde hubo adicciones incluso a la heroína.



Pero este joven talento estaba para más y le apostó a la dirección en Gone Baby Gone (2007) y The Town (2010). Celebradas por la crítica y su público.



Como empresario fundó la productora Pearl Street Films con la que ha producido una docena de filmes importantes, entre ellos, Manchester by the sea, en el 2016, y series aplaudidas como Incorporated.



