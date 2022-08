Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron juntos por 13 años, producto de los cuales nacieron tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Contrajeron nupcias en 2005 luego de que el actor tuviera una relación con Jennifer López que no llegó al altar, pues las estrellas rompieron el compromiso.

No obstante, el amor entre ambos floreció de nuevo. Affleck terminó su matrimonio con Garner y JLo dejó a un lado su noviazgo con el beisbolista Alex Rodríguez. Como no conocen de límites, se casaron hace algunos días en una ceremonia secreta en Las Vegas, Estados Unidos.

Tras la boda, Garner se ha mantenido en silencio frente a los rumbos que tomó su exesposo, pero parece que estaría dichosa, según reveló una fuente cercana al medio especializado ‘Page Six’: “Estoy seguro de que está encantada de deshacerse de su cuarto hijo”.

¿Por qué lo apodaría el ‘cuarto hijo’? La declaración obtenida por el medio citado tiene una particularidad, ya que se asegura que la también actriz cuidaba tanto de Affleck al punto de considerarlo un hijo más que su marido.



Incluso, aunque haya encontrado una nueva oportunidad con la intérprete de ‘On the Floor’, Garner seguiría pendiente de él: “Es una gran madre, realmente ha cuidado a esos niños, y es genial que ya no tenga que tener un cuarto hijo. (…) Si él tiene otro episodio o se sale del carro, sería problema de ella”.

Lo aprecia mucho. Por lo tanto, estaría para él en los momentos difíciles sin abandonar su propia vida. “Ella lo amaba con todo el corazón. Estoy seguro que quería que Ben fuera feliz, pero ella tiene su novio”, concluyó la fuente.

¿Por qué se separaron Jennifer Garner y Ben Affleck?

La sombra del alcohol habría estado presente durante el matrimonio. El protagonista de ‘Pearl Harbor’ y ‘Batman vs. Superman: el origen de la justicia’ aceptó que tomaba mucho, por lo que tuvo disgustos familiares.

“Yo decía: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución”, comentó Affleck en una entrevista con el programa radial ‘The Howard Stern Show’.



Cuando se acabó el vínculo en 2018, el actor ingresó a rehabilitación ante la adicción por alcohol, según conoció la revista ‘People’. Al superar la dificultad, dijo que si seguía al lado de Gerner “probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de por qué comencé a beber... porque estaba atrapado”.

Jennifer Garner, invitada a la boda

Eso sí, la relación entre ambos no se habría deteriorado del todo. De acuerdo con información del medio ‘Page Six', Gerner fue invitada a la celebración por la boda de Ben y JLo que tuvo lugar en una finca de Georgia, Estados Unidos. Pero por la complicada agenda que maneja, no pudo asistir y en su lugar fueron los tres hijos que tienen en común.

El matrimonio se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. Foto: Redes sociales

“No hay nada más importante para ella que la felicidad de sus hijos, por lo que el hecho de que se sientan bienvenidos y cómodos y se hayan unido a JLo y su familia es lo mejor que podría pedir”, comentó una fuente.

La pareja de estrellas de Hollywood está en la felicidad plena: se les ha visto en luna de miel y recorriendo algunas calles de Europa. No obstante, la ‘Reina del Bronx’ también está algo molesta luego de saber que se filtraron en internet videos en los que se ve cantando a Affleck durante la fiesta en Georgia.

“Esto fue tomado sin nuestro permiso, punto (...). No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad”, criticó. La furia de la artista se originó en parte porque, según se escucha, recita una pista que no ha sido estrenada de manera oficial.

