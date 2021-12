El actor Ben Affleck dio fuertes declaraciones en el programa de Howard Stern, pues habló sobre cómo se sentía atrapado en el matrimonio que tuvo con la también intérprete Jennifer Garner.

El estadounidense, de 49 años, aseguró que durante su matrimonio con Garner bebía para tolerar su relación.



“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, dijo.



Ben Affleck y Jennifer Garner. Foto: EFE

“Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor. Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado”, contó.



En esta última entrevista, Affleck dijo que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía estuviera casado con Garner, de quien se separó en el 2015. Affleck y Garner comparten tres hijos: Violet de 16 años, Seraphina de 12 y Samuel de 9 años.



Affleck también dijo que antes de iniciar su noviazgo con Jennifer López (uno de los más comentados en el mundo del entretenimiento), el actor sintió inseguridades por el daño que le podría hacer a sus hijos una nueva relación.



Ben Affleck y Jennifer López en Venecia. Foto: EFE

“Seguro que se me pasó por la cabeza (las repercusiones de una nueva relación). Mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta responsabilidad. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo”, dijo en la entrevista.



Ante sus declaraciones, Affleck ha sido fuertemente criticado, pues muchos consideran que la crianza de sus hijos fue asumida intensamente por Garner.

Tendencias EL TIEMPO* Con información de La Nación (GDA)