En medio de las críticas se encuentra el actor de 49 años, Ben Affleck, luego de que se conociera la noticia de que su hijo menor, Samuel Affleck Garner, de 10 años, chocará un Lamborghini el pasado fin de semana mientras se encontraban en un concesionario de autos de lujo.



Según comentan medios locales, el menor le pidió a su padre sentarse en el asiento de la cabina del conductor para admirar el tablero del vehículo. Sin embargo, todo parece indicar que al quedar frente al volante, el menor desactivó el freno de parqueo y se deslizó en reversa colisionando con una camioneta BMW que se encontraba justo detrás.



Luego del suceso, Samuel salió con una notoria actitud de angustia a mirar si había provocado graves daños al carro de alta gama. Por su parte, Affleck, quien estaba con su prometida, la actriz y cantante Jennifer López, apoyaron al joven y le mostraron su apoyo para calmar su evidente preocupación.



No pasó nada realmente traumático, pero sí se generaron algunos costos de más a los carros que estaban intentando alquilar, pues el Lamborghini en cuestión se encuentra a un precio de 1.400 dólares (5.7 millones de pesos) por día.



Si bien el hecho no ocasionó mayores problemas a las celebridades, el accidente si se tomó los principales diarios y portales de chismes al rededor del mundo, pues cientos de internautas han criticado el accionar previo de Ben Affleck y su prometida por permitir que el menor se subiera sin acompañamiento a la cabina del conductor.



¿Desde cuándo dejas que un niño de 10 años conduzca? Especialmente cuando no es un carro de tu propiedad. La tarjeta ‘Capital One’ ayudará.”, “A su mamá no le va a gustar esto”, “¿Por qué estaba en el asiento del conductor, de cualquier manera?” y “¿Por qué un niño de 10 años está manejando cualquier carro? Deja en paz al Lambo”, don algunos comentarios de usuarios de redes sociales que mostraron su inconformismo con el suceso.

¿Cuánto cuesta el Lamborghini?

Cabe resaltar que este es un vehículo de la sección SUV. Es decir, que es una camioneta de alta gama de referencia Lamborghini Urus, valuada en 300 mil dólares (mil 200 millones de pesos).



“El Lamborghini Urus es el primer vehículo utilitario superdeportivo en todo el mundo que fusiona el alma de un coche superdeportivo y la funcionalidad de un SUV. Impulsado por un motor V8 biturbo de 4,0 litros que genera 650 CV de potencia y un par de 850 Nm”, menciona la página oficial de la empresa.



(También: Greeicy Rendón muestra foto de Mike Bahía desnudo por su cumpleaños).Según algunas especificaciones , este automotor pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos y alcanza una velocidad de 305 kilómetros por hora.

Lamborghini Urus que chocó hijo de Ben Affleck Foto: Página principal de Laborghini

