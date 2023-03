Luego de que en enero de este año Ben Affleck anunciara que estaría muy pronto fuera su papel como Batman, hace pocas horas confirmó que pronto saldría en lo que sería su última participación en este personaje.



Fue Affleck, quien protagonizó en el Universo Extendido DC a Batman, le dio vida al personaje en ‘Batman vs Superman’, ‘Justice League’ (2017), ‘Suicide Squad’ y ‘Zack Snyder’s Justice League’. Sin embargo, su papel interpretando a Batman llega a su final en la nueva entrega ‘The Flash’.



Así lo confirmó, mientras celebraba su corta aparición en la nueva entrega, la cual podría ser no más de cinco minutos.



"Esas historias (de la Liga de la Justicia) se volvieron algo repetitivas y menos interesantes. Pero finalmente averigüé cómo interpretar a Batman y lo bordé en The Flash. Durante los cinco minutos en los que salgo, es genial", aseguro para el The Hollywood Reporter.



A continuación, el tráiler de la película:

Añadió, que el papel que interpretada en ‘The Flash’ “es su mejor versión”.

"Gran parte de ello se debe al tono. Tienes que averiguar cuál es tu versión de esa persona. ¿Quién es el tío que mejor se adapta a lo que puedes hacer? Intenté meterme a mí mismo en Batman", dijo para el diario.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS