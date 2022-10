Jennifer López y Ben Affleck han tenido una historia de amor de ensueño. Se casaron por primera vez en una ceremonia íntima en Nevada y volvieron a darse el ‘Sí’ hace unas semanas en Georgia.



A pesar de la celebración y la luna de miel, todo parece indicar que ya estarían viviendo su primera crisis matrimonial. Así lo reportó el portal estadounidense ‘Only Radar’, que informó que tuvieron una fuerte discusión.



(Siga leyendo: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dieron consejos para superar una tusa).

JLo y Ben Affleck en su segunda boda. Foto: Página oficial On The JLo

Según fuentes de este medio, los recién casados han tenido problemas asentándose en su nueva vida. ‘J-Lo’ y Affleck viven en Los Ángeles con los dos hijos de ella y en cercanías a la casa de la exesposa de Ben, Jennifer Garner.



La pareja habría discutido por el control de la relación. Muchos reportes han expresado que a la cantante le gusta tomar las decisiones familiares, lo que habría dejado apartado al actor.



"La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Oscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo", manifestó una fuente de ‘Only Radar’.



(Más: ¿Carlos Feria y su esposa están esperando otro hijo? Video desató las dudas).



Al parecer las discusiones habrían sido tan fuertes, que Affleck habría tomado la decisión de irse de la casa que comparten. Esta solo sería una medida para disminuir los roces y arreglar la situación antes de que escale a una separación definitiva.



La ‘Diva del Bronx’ se ha casado en cuatro oportunidades, por lo que estaría preocupada de repetir un divorcio. La última celebración la realizaron en Georgia, en una fiesta que duró tres días y costó varios millones de dólares.

No es la primera vez

Los rumores de una crisis matrimonial con Ben Affleck llegan unas semanas después de que su primer esposo, Ojani Noa, señalara que la relación con el actor no funcionaría. Según el cubano, Jennifer López no sabe cómo mantener un compromiso.



“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno y me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que íbamos a estar juntos para siempre”, indicó Noa para el periódico ‘Daily Mail’.



(También: Hombre burla seguridad y logra entrar a concierto de Daddy Yankee).



López y Noa se casaron en febrero de 1997 y solo duraron un año juntos. El proceso de divorcio incluyó una batalla legal luego de que la cantante lo denunciara. En un juicio realizado años después, la famosa fue recompensada con 545 mil dólares.



“Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que no durará. Ella es alguien que se casará siete u ocho veces, no puedo verla alguna vez estableciéndose con una sola persona”, concluyó Ojani Noa.



Las declaraciones del exesposo de Jennifer López causaron sorpresa entre sus fanáticos que esperan que el matrimonio con Affleck sea el último. La pareja salió por primera vez a inicios de los dos mil y alcanzaron a comprometerse, pero nunca se casaron. Tras terminar, ambos tuvieron hijos con otras parejas y regresaron finalmente en 2021.

