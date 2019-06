La actriz Bella Thorne publicó imágenes íntimas tras amenaza de hacker

Bella Thorne nunca ha tenido problema en mostrar su cuerpo en redes sociales, ya sea en ropa interior o en vestido de baño. Por eso, cuando fue amenazada por un hacker con publicar imágenes íntimas que tenía en su celular, la actriz pensó que la mejor forma de acabar con la situación sería publicarlas ella misma.

Así lo hizo en su cuenta de Twitter esta semana, junto a un mensaje en el que se puede leer que "me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo especial que solo quería que viera una persona especial".



"Él (el hacker) me envió fotos de otras celebridades desnudas y no se detendrá. Por mucho tiempo dejé que un hombre se aprovechara de mí y estoy realmente cansada de ello. Publico esto porque es mi decisión ahora y no van a quitarme ninguna otra cosa", escribió.

Además, dijo que por fin podría dormir en paz sabiendo que tiene nuevamente el poder. "No pueden controlar mi vida y nunca lo harán", sentenció.



Así mismo, dijo que ha estado llorando, en vez de promocionar su nuevo libro, y que el FBI se encargará de resolver el asunto.

En las imágenes que Thorne compartió en su Twitter (ya acumulan más de 200 mil 'me gusta') se pueden leer los mensajes que el hacker le envió amenazándola, entre ellos: "También tengo todos los videos".



