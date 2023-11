Bella Ramsey adelanta detalles de la segunda temporada de 'The Last of Us'

A pesar de que la huelga de actores, escritores y productores de Hollywood ha afectado el normal desarrollo y grabación de muchas series de streaming, al parecer 'The Last of us', no ha sido muy afectada.



Esto pudo conocerse gracias a las declaraciones de la actriz de 20 años, Bella Ramsey, quien interpreta a 'Ellie' en la nombrada serie de HBO.



La serie, basada en un videojuego, reiniciará su rodaje en enero de 2024, de acuerdo con los productores.

Los seguidores de la serie esperan con ansias la continuación de la producción para conocer el futuro de 'Ellie' y 'Joel' y su lucha por tratar de sobrevivir a una pandemia ocasionada por un hongo.



Al respecto, Bella Ramsey, ‘Ellie’ en la serie, habló sobre esta nueva temporada comentando que ya pueden estar tranquilos, puesto que las grabaciones no demoran en iniciar: “Ya veremos, pero sucederá en algún momento a principios del próximo año, lo cual es emocionante”, confirmó.



Asimismo, compartió que su personaje tendrá un cambio representativo, ya que 'Ellie' será más madura y fuerte físicamente, lo que representará realizar más escenas de acción.



“Me encantan las acrobacias y me gusta despertarme con moretones al día siguiente y encontrarme con un ojo morado, solo porque se siente tan bien haberlo hecho”, manifestó la actriz de 20 años.

Por otra parte, también confirmó el regreso de uno de los personajes más cercanos a ella, 'Dina', con quien compartió algunos episodios en la temporada uno, pero que en el juego viven muchos más momentos juntas.



Al parecer, esta relación amorosa tendrá un segundo aire y los seguidores podrán encontrar muchos más momentos entre esta pareja de jóvenes.

Crítica sin spoilers de la esperada The last of us part 2

