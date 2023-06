Belky Arizala es una modelo colombiana. Su carrera inició cuando participó en el concurso de belleza Miss Cúcuta en 1996. Desde ese momento, ha posado para las revistas más importantes del país. Entre ellas, ‘Cromos’, ‘Aló’, ‘Carrusel’ y ‘Soho’.

La empresaria nació en Cúcuta, Norte de Santander, es egresada en administración de empresas del Instituto Politécnico Bolivariano. También es actriz, ha sido parte de telenovelas de gran reconocimiento nacional como lo son ‘En los tacones de Eva’, ‘Oye Bonita’, ‘¿Dónde carajos está Umaña?’, ‘Mil colmillos’ y ‘Amor de carnaval’.

Además, fue jurado de varias ediciones del programa de ‘Caracol’ ‘La agencia: batalla de modelos’. Aunque su carrera ha estado colmada de éxitos y reconocimientos, recientemente se sinceró sobre un episodio que le cambió la vida.

Belky Ariza sufrió bullying en la universidad



En diálogo con el pódcast ‘Bumbox’, la mujer, de 45 años, reveló algunos detalles de su vida personal y profesional. Uno de ellos fue durante su época de universidad. Según lo describió, ese momento “cambió su vida”.

Arizala confesó que el episodio que marcó un antes y después en su vida se dio durante un viaje escolar al municipio de Salazar de Las Palmas, Norte de Santander, cuando sus compañeros decidieron cortarle su cabello.

Desde ese momento, tomó una decisión importante que influyó en su estilo y la persona que es hoy en día. “Tomé la decisión a raíz del bullying que me hicieron en la universidad mis compañeros. Un día decidieron darme una bebida, era un café y tenía algo. Me durmieron y me cortaron el cabello. Entonces, me desperté y no tenía cabello”, contó en el pódcast.

Sin embargo, aunque la experiencia fue “traumante”, Arizala aprendió que hay que ser “resiliente” y ver en los momentos más duros posibilidades de “cambio y transformación”.

“Yo les digo a todos que los bendigo, porque han hecho de Belky un antes y un después. Esa ha sido mi historia. Antes del paseo en Salazar de Las Palmas, cuando mis compañeros me dieron esa bebida, que yo la recibí de manera inocente (...), hoy estoy aquí contigo y con toda la audiencia diciéndoles sean resilientes, tengamos ese sentimiento de reconciliación y de perdón. A mí esto me ha servido más de lo que ellos se imaginaron”, expresó la modelo en el episodio.

La cucuteña reconoció que durante su carrera ha sido objeto de burlas y críticas; sin embargo, pese a los momentos difíciles, ha encontrado oportunidades de mejora. Luego de ese episodio adoptó un estilo de cabello más relajado y corto que, hasta el día de hoy, la identifica.

Belky Arizala con María Beatriz Echandía

