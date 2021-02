Belinda y Christian Nodal perdieron a sus abuelas

Dos reconocidos artistas de habla hispana, que además son pareja, perdieron a sus abuelas con horas de diferencia. Se trata de los mexicanos Belinda y Christian Nodal, quienes han mostrado su dolor en sus redes sociales.

Juana Moreno, abuela materna de la cantante y actriz, falleció el 10 de febrero en Madrid, España, de donde era oriunda. Se sabe que en los últimos días estuvo hospitalizada.



“Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. ¡Y ahora ya no está! No sé cómo vamos a superar esta pérdida, yo jamás me había sentido así... la extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé”, aseguró Belinda, que también nació en España pero desde los cuatro años se trasladó a México, donde ha desarrollado su carrera.



La artista, intérprete de canciones como Amor a primera vista, se encuentra muy triste, al punto que escribió: “Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!”



Y agregó: “¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!”.



Uno de sus escritos incluye una foto de su abuelita joven, en el que se ve el gran parecido físico entre las dos.



Por su parte, Nodal también les contó a sus seguidores que Rosario Gil Palomares, a la que llamaba Nanita Chayo, murió este 11 de febrero y publicó videos en los que su abuelita aparece muy risueña.

CHRISTIAN NODAL Foto: AFP



El cantante de regional mexicana escribió: “¡Dios te bendiga y te cuide mucho por allá Nanita Chayo! Te amo con toda mi vida. Siempre vas a estar en mi pecho y mente”.



De paso, le agradeció: “¡Me partes el alma nanita! Por siempre te amaré y recordaré. ¡Aprendí lo mejor de ti! Tu sencillez. ¡Gracias por enseñarme ese amor de madre que solo tú sabías dar! D.E.P Rosario Gil palomares ¡Mi Chayito!”, puso en su cuenta.