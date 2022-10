Belinda se ha convertido en una de las famosas más populares de los últimos años. La española cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram, donde suele mostrar sus proyectos personales y actividades de su vida laboral.



Hace unos meses Belinda estuvo en el ojo del huracán por su polémica ruptura con el cantante Christian Nodal. La pareja se separó luego de estar comprometida, en medio de acusaciones de ambos lados.



La actriz de 32 años suele someterse a cambios de estilo. Foto: Instagram: @belindapop

Ahora, Belinda volvió a encender las redes con una fotografía en la que aparece sin cabello. La mujer se había caracterizado por su larga melena, que mantenía de diferentes colores.



En la imagen Belinda aparece vestida como un maniquí, con el rostro serio y maquillaje marcado. Incluso otras partes de su cuerpo como el cuello, codos y muñecas se muestran con retoques.



El vestido elegido fue un estampado con flores y colores tierra dorados, verdes y rojos. Para completar el traje, utilizó un collar de perlas que iba a juego con las tonalidades del vestuario.



Belinda acompañó la publicación con un emoticón de claqueta, para dar a entender que se trataba de alguna grabación. Todavía no se sabe si el cambio lo realizó para una producción o si se mantendrá con ese nuevo aspecto.



Los comentarios no se hicieron esperar y la imagen ya tiene más de 219 mil ‘me gusta’ en menos de 24 horas. La mayoría de internautas le enviaron mensajes de cariño y la cuestionaron sobre el corte de cabello. Hasta ahora, la actriz no se ha pronunciado al respecto ni ha dado más explicaciones.



