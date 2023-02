Después de más de 20 años sin que la Gran Feria de la Ciudad de México no se llevara a cabo, Belinda fue una de los grandes titulares de la reinauguración de este año y el viernes pasado presentó un concierto en el Parque Bicentenario. Antes de su presentación, la cantante manifestó estar entusiasmada y contenta por hacer parte de esta reapertura y ciertamente ella era uno de los espectáculos más esperados. Sin embargo, esta vez la sensación resultó ser uno de sus fanáticos, quien estuvo con Belinda en el escenario.

En medio del concierto, la cantante recibió un inusual regalo que fue arrojado a su tarima: el dibujo a mano de un unicornio. Esta curiosidad dejó Belinda sorprendida y en silencio ante la hoja. “Gracias, ¿quién es? ¿soy yo? Es un unicornio, pero dime que soy yo. ¡Ven! ¿Lo pueden subir?”, dijo la cantante.

Fernando, un niño de 7 años y el artífice de la obra, subió entonces a la tarima. En referencia al sensacionalismo que siempre hay sobre a sus parejas, la cantante le dijo que ahora él sería su nuevo hombre. “Como todos los días me inventan uno nuevo… tú eres el más guapo", le declaró. Después de preguntarle al pequeño fanático por su canción favorita, la cantante procedió a proponerle matrimonio. Pero el niño rechazó su propuesta.

A pesar de su rechazo, Fernando evidentemente no quería lastimarla y tomó el momento para elogiarla. "Pero eres muy linda, y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá", le exclamó para el afecto y fascinación del público. Belinda continuó insistiéndole al decirle que tal vez en 15 años o en 20 años, pero el niño no cambiaba su decisión o admitía que no sabía. La cantante le dijo entonces que le dedicaría Bella traición, un tema muy reminiscente de lo que acababa de suceder. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar.

Las relaciones sentimentales de Belinda, celebridad hispanomexicana que comenzó su carrera como actriz infantil en series de televisión mexicanas y que ha lanzado varios álbumes, siempre han acompañado a su popularidad. La última pareja confirmada de la cantante fue Christian Nodal, con quien terminó su relación el año pasado.

