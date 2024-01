Belinda lanza indirectas a sus ex en avances de 'Cactus': ¿será para Christian Nodal?

La cantante hispanomexicana Belinda se ha hecho conocida por éxitos como ‘Las 12’, ‘La Niña de la Escuela’ y ‘Amor a Primera Vista’. Pero además de su carrera musical, algo que siempre ha dado de qué hablar es su vida amorosa.



Belinda ha tenido una gran cantidad de relaciones mediáticas, con nombres importantes en la industria del entretenimiento, como los artistas Christian Nodal y Lupillo Rivera, el ilusionista Criss Angel, el futbolista Giovanni Dos Santos, entre otros. Incluso se rumora que ha tenido romances con Maluma, Mario Domm, Zac Efron y, recientemente, Peso Pluma.

Y aunque muchos dirían que este es un tema del pasado, parece ser que para ella no, pues la cantante ha publicado en los últimos días una serie de adelantos, o teasers, de su nueva canción.



Y es que por lo que se ve en los videos, la nueva canción estaría dedicada para sus ex parejas, y principalmente para el hombre con el que sostuvo su relación más larga: Christian Nodal.



Según el primero de los anuncios, la canción se llamaría ‘Cactus’, y el primer video, aunque no revela mucho, muestra a una cabra en el desierto, bajo una luz verde, sobre cuyo ojo aparece la constelación de Capricornio al final del video. Cabe recordar que Nodal es Capricornio, y ha usado la iluminación verde en las portadas de sus últimos sencillos del proyecto ‘Forajido’, en el que se especula que había muchas canciones para Belinda.

En el segundo adelanto, llamado ‘Se Busca’, se pueden ver a dos bandoleros asumiendo la tarea de cazar a Belinda, a quien, según advierte su cartel de búsqueda, no se le puede mirar a los ojos.

Y el tercer teaser, llamado ‘Tattoo’, muestra otra vez vaqueros y bandoleros, pero en especial a uno de ellos que se tatúa una gran ‘B’ en su espalda y un par de ojos en su pecho, que terminan llorando sangre.

Esta ha sido la referencia más directa hasta ahora, pues cuando estaban juntos, Christian Nodal se tatuó en su mejilla el apodo ‘BELI’ y en su pecho los ojos de la cantante. Nodal, ahora padre de un hijo con la argentina Cazzu, se cubrió las letras de su mejilla con los cuatro símbolos de los naipes, y los ojos con unas alas en un diseño completo de pecho.

la nueva foto de perfil de belinda son sus ojos 👀, los mismos ojos que christian nodal se hizo en un tatuaje. pic.twitter.com/M9UyHA4t8Z — E R I C K (@eri_ggc) January 15, 2024

Por otro lado, Lupillo Rivera también se tatuó la cara de Belinda en su brazo, pero, al igual que Nodal, la cubrió con otro tatuaje de rayones negros.

“Lupillo Rivera”

Porque Lupillo se quitó el tatuaje de Belinda y se hizo uno nuevo encima. pic.twitter.com/FUT5w0cwLj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 11, 2021

Y por si fuera poco, el ilusionista Criss Angel también se grabó en su pecho la palabra ‘Beli’ cuando sostuvo una relación con la cantante en 2017.

Criss Angel y su tatuaje de "Beli" pic.twitter.com/JIWCwDo7dM — Cosas virales mexico (@MexicoVirales) September 7, 2020

Pero aunque las indirectas pueden aplicar a varias de sus relaciones pasadas, la teoría principal de las redes es que está directamente escrita para Nodal. Teoría que se reforzó aún más cuando la influencer Chamonic filtró lo que sería la letra oficial de la canción, que dice de la siguiente manera:



“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo, cómo me hiciste sufrir... ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros? Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.



Cabe aclarar, no obstante, que esta letra no ha sido confirmada de manera oficial, y podría tratarse de una filtración falsa. Queda entonces esperar al próximo miércoles 31 de enero, cuando la canción llegará a las plataformas digitales.



