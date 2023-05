La relación entre Belinda y Christian Nodal ha sido una de las más comentadas por los medios de comunicación y el público en general, sobre todo luego de su separación en febrero de 2022.



Ahora, poco más de un año después de esta polémica ruptura, la lupa está encima de la reacción de Belinda al embarazo de su expareja y la cantante argentina Cazzu, quienes llevan algunos meses saliendo.

(Lea también: Los novios que grabaron cómo un oso los devoró en seis minutos)

Pues bien, recientemente la artista mexicana fue abordada por la prensa, luego de haberles huido desde el anuncio, y esta vez no se salvó de la incómoda pregunta.

Sin embargo, Belinda prefirió ser muy precisa con sus palabras, refiriéndose de manera general al tema: “Un bebé es una gran bendición”.



Asimismo, aprovechó para hacerles saber a los reporteros lo molesto de sus cuestionamientos constantes sobre su pasado, y para pedir respeto a su persona.



“Les pido por favor que ya no me vuelvan a preguntar sobre temas del pasado, de verdad es muy molesto. La vida pasa, y cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo por qué hablar con nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, dijo la también actriz.

(Le puede servir: La cantante Amaia Montero reapareció en sus redes después de 6 meses de ausencia).

¿Nuevas indirectas?



Entre tanto, el mundo de la farándula vuelve a hablar de la pareja luego de que Nodal sacó al aire su nuevo tema ‘Quédate’, donde han asegurado que puso varias referencias a su relación con Belinda.



Estas son algunas de las frases que resaltan este tema y los supuestos rumores que está dedicada a Belinda:



-“Tú sacaste la peor versión de mí, lo más bajo que he caído fue por ti. Yo no merecía todo esto, ni de lección para ser honesto”.



-“Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor. Yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran”.

(Le puede ayudar: ‘Epa Colombia’ se emborrachó y armó un escándalo en su barrio a medianoche

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Pintura al óleo: conozca las ventajas de esta técnica artística

¿Cuántas técnicas existen en la pintura al óleo?

Fernando Montaño: ‘A Buenaventura le bailaría ‘Romeo y Julieta’’