En días pasados, el cantante mexicano Christian Nodal dio a conocer la noticia que había acabado su relación sentimental y compromiso con Belinda.



Tras días de preguntas, este martes 15 de febrero, la artista mexicana rompió el silencio y se pronunció sobre su ruptura.



En sus historias de Instagram, la artista agradeció a sus fanáticos por el apoyo incondicional que le han brindado en este duro momento.

“Belifans quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado”, escribió.



También comentó: “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”.



La cantante también le pidió a sus seguidores respeto hacia los demás y afirmó que en este momento está pasando por una nueva etapa, en donde el principal objetivo es estar bien tanto espiritual como profesionalmente.

Por último, comentó que cierra un ciclo y citó una frase de la filósofa existencialista Simone de Beauvoir sobre el amor.



(Le puede interesar: El insólito divorcio de millonarios que paraliza a Reino Unido por cafetera).



“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”, escribió.



Christian Nodal fue el primero de los dos en contar la noticia a sus fans por medio de las historias de Instagram.



“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”.

Asimismo, pidió respeto por la decisión que habían tomado y agregó: “ Cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.



El cantante comentó que no hablaría más del tema en medios de comunicación.

​

(No deje de leer: Christian Nodal y Belinda estaban mal mucho antes de su separación).



En redes sociales corre el rumor de que su separación se dio por causa de la mamá de Nodal, pues esta creía que Belinda lo hacía gastar mucho dinero y que lo iba dejar sin un peso. Sin embargo, la verdadera razón de su ruptura no ha sido revelada.

