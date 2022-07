Christian Nodal y Belinda eran una de las parejas más queridas de México y estaban en camino a casarse. Se comprometieron en mayo de 2021 luego de nueve meses de relación.



Sin embargo, a inicios de 2022 la pareja anunció su separación, en medio de los rumores de ruptura que se venían difundiendo desde hace semanas.



Luego de romper su compromiso empezó la polémica entre los dos. Tanto Christian Nodal como Belinda, se borraron los tatuajes que se habían hecho en honor al otro.



Ahora Belinda decidió contar su versión sobre lo sucedido. La cantante española-mexicana dio una entrevista para ‘Vogue España’ donde abrió su corazón y reveló que no volvería a estar en una relación así.



Empezó explicando que el primer error de su noviazgo con Christian Nodal fue hacerlo público. Belinda aprovechó para reflexionar sobre la exposición que vivió tras la ruptura.



“Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice” contestó la cantante luego de que le preguntaran si se arrepentía de la relación.



Añadió que a lo largo del romance tomó malas decisiones que ahora no puede cambiar. La famosa sonó cansada del tema y se mostró resignada con los errores de ese momento de su vida.



“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos” concluyó Belinda.



La polémica con Christian Nodal

Semanas después de romper su compromiso, empezaron a sonar rumores en México de supuestas infidelidades y maltratos por parte del cantante a Belinda. Los comentarios llegaron a oídos de Nodal que no dudó en defenderse de las acusaciones.



“Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden? Una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia” expresó el artista en un video en vivo de su cuenta de Instagram.



El tema escaló luego de que Christian Nodal aparentemente se cansara de las indirectas de la mamá de Belinda. El mexicano estalló en su cuenta de Twitter con el pantallazo de una conversación donde su expareja supuestamente le pedía dinero. Además, acusó a los padres de Belinda de aprovecharse de la fortuna de su hija.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

