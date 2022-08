El foco de las cámaras y la atención de cientos de internautas en redes sociales se posaron sobre la cantante Belinda el pasado 16 de agosto, luego de que la mexicana anunciara que iba a celebrar su cumpleaños número 33 en uno de los parques temáticos más reconocidos del mundo: Disney World.



Al llegar al aeropuerto fue recibida por todo lo alto por el equipo de recepción del terminal aéreo, pues con mariachis, pasteles y un decorativo acorde con los personajes del mundo de Disney, empezaron ambientar el festejo. La artista se mostró muy feliz de haber celebrado su cumpleaños acompañada de su mamá, Belinda Schüll Moreno.

No obstante, la intérprete de ‘Bella traición’ también fue muy reflexiva durante una de sus frecuentes transmisiones en vivo de Instagram, dónde le contó a sus más de 15 millones de seguidores que no necesita de ninguna presencia masculina para darse lujos.



Una declaración que para algunos de sus fanáticos fue una clara indirecta contra Christian Nodal, su expareja, quien durante su proceso de separación contó que él era quien pagaba todas las cuentas y salidas.



Resulta que en medio del live la actriz se encontraba transitando en una de las atracciones de Star Wars: Galaxy’s Edge, cuando lanzó la siguiente afirmación: “Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad?”.



“Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie porque solitas podemos lograr las cosas. Eso es lo que nadie sabe y todos piensan... yo sin novio puedo hacer lo que quiera”, agregó.



¿Belinda está soltera?

Esta afirmación causó reacción entre los usuarios de internet, quienes halagaron la forma de pensar y reflexionar de la mexicana, aunque hay otros que la criticaron, pues manifestaron que eso no debería ser aplaudido y, por el contrario, debería ser una condición naturalizada en el diario vivir femenino.



De igual forma, esto también fue una evidencia de que está soltera y que, al parecer, ya dejó atrás su relación con el cantante Christian Nodal, luego del fuerte ‘rifirrafe’ que hubo entre las dos celebridades al momento de dejar a un lado su amorío.



Hasta el momento, no se ha confirmado que Belinda está acercándose sentimentalmente a alguien; sin embargo, hace algunos meses se le vio con el reconocido actor Jared Leto disfrutando de sus vacaciones en una de las costas del sur de Italia.

