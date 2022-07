Belinda ha estado en el foco de medios y seguidores por la relación amorosa que sostuvo con el mexicano Christian Nodal. Aunque derrochaban amor cuando se les veía juntos y hasta había anillo de compromiso de por medio, la pareja terminó con fuertes señalamientos.

Nodal, intérprete de ‘No te contaron mal’, publicó conversaciones de WhatsApp que sostuvo con Belinda, en las cuales, según él, le pedía dinero de forma constante y de negárselo era objeto de improperios.



“Me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden? Una cosa, sabes, es ser estafadora (...)”, expresó Nodal en su cuenta de Instagram.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Belinda, por su parte, se ha mantenido en silencio. En unas pocas entrevistas a medios, ha optado por evadir el tema o por señalar que se equivocó al entablar una relación con el cantante, de 23 años.



“Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”, aseguró recientemente en charla con el diario ‘El País’ de España.



Además, dijo ser víctima de ataques mediáticos en México: “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”.

Supuestos líos con impuestos

La cantante y actriz, de 32 años, se mudó a España pocos días después de que estallara la polémica con su expareja con el fin de promocionar ‘Bienvenidos a Edén’, serie de Netflix que protagoniza. Su salida de territorio mexicano coincidió con los señalamientos por presunta evasión de impuestos.



Según los registros del Diario Oficial de la Federación, la artista tendría que pagar una deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 7,2 millones de pesos mexicanos (más de mil quinientos millones de pesos colombianos).

La actriz reveló que se arrepiente de su relación con Christian Nodal. Foto: Instagram: @belindapop

En su momento, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por periodistas sobre la situación fiscal de Belinda. Aseguró que daría a conocer una lista de aquellos deudores de impuestos en la cual podría estar la artista. Sin embargo, después se negó a hacerlo.



“Ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo y no vamos a irnos sobre Belinda”, precisó el presidente de México.

Pese a la magnitud que tomó el caso, la actriz ha preferido no abordar el tema ni revelar si en verdad le debe tal millonada a las autoridades. Únicamente, en charla con ‘El País’, se pronunció sobre la actitud de López Obrador: “Ser el mandatario de un país debe ser muy complicado, es una autoridad y se merece todo el respeto del mundo”.



Cuando se le preguntó si tales escándalos significaban “ser Belinda en México” dijo: “Para lo bueno y para lo malo”.

