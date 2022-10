La artista mexicana Belinda ha sido acusada en diferentes ocasiones por tener animales exóticos en su casa, y aunque esto nunca ha sido comprobado, recientemente los vecinos de la cantante avisaron a las autoridades de que ella posea en su hogar dos monos araña.

Por esta razón, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una visita a su residencia ubicada en el Jardín del Pedragal, al sur de la Cuidad de México.



La artista de 33 años vive con su madre Belinda Schull, su padre Ignacio Peregrín y su hermano Ingacio Peregrín. Pero al momento de la inspección ‘Beli’ no se encontraba presente.



Según información de medios nacionales como ‘El Universal’, las autoridades no encontraron rastro de los primates pero hallaron una cacatúa alba, especie que se encuentra en riesgo de extinción debido a la pérdida de su habitad y su captura para el comercio.

Su hermano, quien era el que se encontraba presente en el domicilio, no pudo comprobar que la posesión de la cacatúa fue de manera legal por lo que las autoridades tuvieron que decomisarla hasta que la familia demuestre su procedencia.



En México, el delito de tráfico de animales puede tener hasta más de nueve años de prisión y una multa de casi 370 mil pesos mexicanos, es decir, 91 millones de pesos colombianos.



Vale la pena recordar, que en enero de este año, su ex pareja Cristian Nodal, le había regalado un mono arena al que llamaron ‘Piaf’. En redes sociales sus seguidores han recordado el momento en que los artistas estaban en la plaza de ciudad de México comprando un costoso collar al primate.

