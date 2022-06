El pasado 12 de febrero los artistas mexicanos Belinda y Christian Nodal dieron a conocer el fin de su relación. Una ruptura que tomó por sorpresa a la farándula internacional, pues los cantantes estaban comprometidos.

Desde entonces tanto Nodal como Belinda han estado bajo los reflectores de la prensa de entretenimiento en todo el mundo por distintos actos que han venido llamando la interés del público.

(En contexto: Christian Nodal publicó conversación con Belinda en la que le pedía dinero)

Entre ellos muchos de los sucesos han estado relacionados con dinero. Por ejemplo en mayo el cantante mexicano de música popular publicó un chat en el que, al parecer, Belinda le pide dinero.

Con la publicación el cantante estaría confirmando que terminó con Belinda por problemas de dinero, como se rumoró en varias oportunidades, pues concluye su mensaje diciendo: "Cuando me cansé de dar se acabo todo".



Afirmación que corroboraría con la imagen del chat con Belinda. En la conversación que dio a conocer, se lee que la mexicana le pide dinero para arreglarse los dientes y, según parece, se molesta al no recibir una respuesta.

(Le puede interesar: Belinda responde ‘sin tapujos’ a filtración de mensajes con Christian Nodal)



"Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana?", le preguntó.

Modus operandi de 'el estafador de Tinder'

Facebook Twitter Linkedin

Belinda terminó su relación con Christian Nodal en febrero de 2022. Foto: Intagram: @belindapop

Bueno, esta semana presentadores del programa mexicano Sale el sol habrían abordado una teoría que empezó a cocinarse en redes sociales según la cual Belinda actúa como Simon Leviev, el israelí que se hizo famoso por un documental de Netflix en el que se mostraba como engañaba a mujeres a través de Tinder pidiéndoles dinero que nunca les regresaba.

Según lo dicho en redes, la mayoría de las parejas de Belinda han terminado con ella y han habido escándalos por dinero. Por ejemplo, cuando terminó con Criss Angel en 2017, el ilusionista hizo una publicación quejándose justo por supuestamente haberle financiado un videoclip a la artista mexicana-española.

“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, señaló en ese momento Angel.

(Le puede interesar: Christian Nodal guarda las facturas de los regalos que le dio a Belinda)

En ese sentido, según la presentadora del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado, ella habría conocido de otros novios de la cantante que le afirmaron que Belinda siempre les pedía dinero.

“Fuimos a una cena en donde dos hombres que estuvieron con Belinda, dos empresarios, nos hablan del mismo ‘modus operandi’. Por eso es que yo creo que ella actúa de la misma manera con todas sus parejas”, aseguró Alvarado.

De acuerdo con ella la cantante de pop no suele hacer publicas sus relaciones, de hecho solo se sabe que ha tenido tres novios el ilusionista Criss Angel, el futbolista Giovani dos Santos y el cantante Christian Nodal. Así puede mantener un perfil bajo sobre lo que hace en sus relaciones, dijo la presentadora.

¿Te acuerdas del pavorreal de swarovski (que le regalaron) y entonces le decían pero hay uno más chiquito y ella decía, no, no el más grande y se lo compraron, es lo mismo del Estafador de Tinder FACEBOOK

TWITTER

(Le recomendamos: ¿Belinda utiliza un anillo de Christian Nodal en 'Bienvenidos al Edén'?)

El también conductor del programa Gustavo Adolfo Infante aseguró que “una de las personas con las que cenamos decía que de repente ella les decía: ‘Es que no puede ser, mi tarjeta no pasa, no pasa’, (a lo que ellos le respondían) ‘mi amor pero estamos en Europa’, (y ella les decía) ‘¿Mi amor tú crees que de tu oficina pudieran poner un millón de pesos y llegando a México te los pago?’, y ellos sólo hablaban y transferían”.

Eso, según Alvarado, probaría que Belinda actúa "con el mismo modus operandi del estafador de Tinder". La presentadora aseguró que ella vio las transferencias bancarias que los empresarios aseguran haberle hecho a Belinda cada que ella les pidió mientras eran pareja.

“¿Te acuerdas del pavorreal de swarovski (que le regalaron) y entonces le decían pero hay uno más chiquito y ella decía, no, no el más grande y se lo compraron, es lo mismo del estafador de Tinder”, destacó la conductora televisiva.

REDACCIOÓN TENDENCIAS

Otras noticias