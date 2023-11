¿Becky G perdonó infidelidad de Sebastián Lletguet? Los vieron juntos como si nada

La cantante, compositora y actriz estadounidense de ascendencia mexicana Becky G fue captada junto a su exprometido, el futbolista Sebastián Lletget, en los Ángeles, tras varios meses de la polémica en la que el jugador confesó haberle sido infiel a la artista.



La pareja se comprometió a finales de 2022 en un romántico paseo en barco, anunciando sus planes de matrimonio. Sin embargo, las intenciones de boda se verían perturbadas al destaparse un escándalo de infidelidad y traición por parte del futbolista, quien fue señalado en redes sociales por una mujer que afirmó haber mantenido relaciones sexuales con el jugador durante la gira con su equipo en Madrid.

"Para Becky: has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces", escribió el futbolista en sus disculpas públicas en marzo.



No obstante, la cantante nunca hizo algún comentario al respecto sobre el tema más que algunos conmovedores discursos en diferentes conciertos en los que hablaba sobre el amor propio, palabras que muchos de sus seguidores tomaron como una indirecta para el deportista.

Aunque los ‘fans’ pensaron que la pareja se había separado luego de notar la ausencia del anillo de compromiso de la cantante en su presentación en el Festival de Coachella, nunca se supo a ciencia cierta si habían terminado o, por el contrario, la reguetonera había perdonado a Lletget.



A estas incógnitas se sumó el hecho de que ninguno de los dos borró las fotos de sus redes sociales en las que aparecían juntos, aumentando las sospechas de que nunca dejaron su relación atrás.



‘Paparazzis’ captaron a Becky G y Sebastían Lletget juntos

Tras varios meses de esta controversia, la revista ‘People’ reveló una foto en la que se ve a la cantante paseando junto al futbolista en un mercado sobre ruedas en Los Ángeles, lugar que es famoso por ser el nuevo ‘spot’ romántico de las parejas de famosos. En las imágenes se puede observar el momento en el que comparten un café mientras caminan, se abrazan y se toman de la mano.



Becky G reunites with ex-fiancé Sebastian Lletget 7 months after cheating scandal. pic.twitter.com/olnfRfN1th — VIBES (@fashiotainment) November 21, 2023

Tras haberse hecho virales las fotos, la fanaticada de la artista ha expresado su sorpresa al no imaginarse que la celebridad perdonara una infidelidad al entonar canciones que empoderan a la mujer y castigan esos actos. Además, no se ven muy contentos por la reconciliación entre la reguetonera y el jugador.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la reconciliación.

