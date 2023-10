Autoridades rescatan a recién nacida que habría sido secuestrada por 3 días en Bogotá

El pasado 12 de octubre las autoridades de la capital fueron avisadas de que una mujer raptó a una bebé de 27 días de nacida, la subió a un carro e iba a huir con ella hacia un destino desconocido.

De acuerdo con el relato de la madre afectada, conoció a la mujer cuando estaba en una cita médica en el Hospital el Tunal. Allí, ella le ofreció una supuesta ayuda económica que le darían a las mujeres migrantes embarazadas, pues ambas tenían nacionalidad venezolana.



“Me dijo que serían $310.000 de una ayuda, y yo pensé que me caería bien, pues mi marido es el único que trabaja”, le comentó la madre afectada a los medios nacionales.



(No deje de leer: Padre Chucho no tiene hijos pero sí 'una princesita que le regaló Dios': ¿quién es?).



Luego del primer encuentro, ambas intercambiaron sus números celulares y hablaron durante cinco días, lo que hizo que la madre empezara a confiar en ella y accedió a que la acompañara a una cita médica.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer se había llevado a la bebé en un vehículo hacia un rumbo desconocido. Foto: iStock

“Tenía una cita médica para mí y ella se ofreció a acompañarme. Fui a la cita normal, a la salida estábamos esperando el Sitp. Ella me indujo a ir a comprar algo de beber, me dijo que sostendría a la niña y yo se la dejé recomendada, porque confiaba en ella”, añadió.



La madre no alcanzó a comprar algo de tomar cuando vio que la extraña había huido con su hija. En ese momento, ella llamó a las autoridades y les comentó todo lo que había sucedido.



“En menos de 72 horas, el Gaula de la Policía Nacional, logra rescatar a una bebé. Esta mujer, al parecer, había también quedado en estado de embarazo y perdido a su hija, por lo que creemos que un cuadro psicológico raptó a esta bebé”, informó la general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a los medios nacionales.



(Lea también: '¿Cuándo nos vamos a casar?': hombre deja mensaje en billete de dos mil pesos).

Facebook Twitter Linkedin

Según la madre afectada, la mujer habría intentado engañar a otras mujeres en el mismo hospital. Foto: iStock

La mujer que se llevó al bebé fue encontrada en el barrio San José, en la localidad de Bosa, gracias a un video de cámaras de seguridad que proporcionó pruebas cruciales para su identificación. Además, en ellas también se podía observar su ruta de escape y características físicas que coincidían con la descripción de la secuestradora.



Por el momento, las autoridades siguen evaluando el caso para poder imputar los delitos a la responsable. La madre afectada también comentó que esta persona había intentado lo mismo con otras madres en inmediaciones del mismo hospital en el sur de Bogotá.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Estaba llena de pus por dentro': influenciadora La Segura fue operada de emergencia

Se hizo el pedicure en Tailandia y el desenlace fue fatal: perdió sus dedos

El encuentro de Britney Spears con Maluma y J Balvin en Nueva York